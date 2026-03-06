熊元プロレス、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏と間接キス!? 暴挙も飛び出した鍋対決が完結

2月24日（火）の『深夜のダイアン』では、ダイアン・津田篤宏と熊元プロレス（紅しょうが）による“冬の絶品鍋対決”後編が放送された。

“味変”に“〆”とさまざまな美味しさを見せた両者の鍋。勝負の行方は――。

【映像】砂田将宏が「味変もらってもいいですか？」と笑った理由とは？

津田特製「千鳥も愛した和風鶏団子鍋」VSじゃがいもと生クリームが溶け込んだ「和洋熊プロ鍋」の対決となった今回。

前回放送でややあっさりし過ぎていると指摘された津田鍋だったが、津田は“味変”を用意していた。

みかんと醤油、みりんで“即席ポン酢もどき”を作ると、これが審査員から大絶賛。みなみかわと橋本直（銀シャリ）は「めっちゃいい！」と目を丸くし、ポン酢が苦手だという砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）も「美味しいです！」と笑顔に。

“おひなさま”こと長浜広奈は「さっきまでは具合悪いときに飲むやつだと思ったけど、いつものになりました」と独特の表現で美味しくなったと評価した。

続いて、昆布と鰹節で取った出汁にマッシュしたじゃがいもと生クリームを加えた熊元の鍋を試食。

野菜をたっぷり入れた鍋の仕上げをする熊元に、砂田が「頑張ってる姿も可愛いです」と声をかける。これに熊元が、はにかみながら砂田の取り皿に口をつけ汁をすすり、砂田が「えー！俺の！」と声を上げる場面もあった。

熊プロ鍋も全員が絶賛。ダイアン・ユースケに「おひなさまはどう？」と振られた長浜は、「バクバク」と言いながら親指を立てた。

今回は鍋の〆も審査対象ということで、それぞれが食材を鍋に投入。熊元はパスタを入れたあと、さらにチーズも加え、スープパスタ風の〆を完成させた。

一方、津田が鍋に加えたのは、フォー。意外な食材に、審査員から驚きの声が上がる。そしてここでも味変の“即席ポン酢もどき”が大活躍していた。