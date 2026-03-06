松山ケンイチ「お待ちしております」 41歳の誕生日を迎えファンに“お願い”「考え方素敵です」「顔ww」「微力ですが…」
俳優の松山ケンイチが5日、自身のXを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、“らしさ満載”の自撮りショットを添えた“プレゼントの要求”に反響が集まっている。
【写真】「お待ちしております」ファンへユーモアあふれる“お願い”をする松山ケンイチ
松山は、目を大きく開けてカメラを見つめた逆光の自撮りショットをアップ。投稿文には「【誕生日プレゼントはフォローがいいです】」と題した長文のメッセージを掲載した。
【メッセージ全文】
「おはようございます。いつもお付き合い頂きありがとうございます私事ですが41歳を迎えました。といっても【41】という数字で色々考えさせられますが【0〜41】の間をちょこまか動いている感じです毎年そのちょこまかできる幅が増えるというか。自分の中の大人な部分も子どもの部分も、縛られずに思う存分楽しんでいきたいです。せっかくSNSをやっているのでフォロワー数を年齢と同じにしたいです目標は41万人です。皆様のフォロープレゼントお待ちしております」
誕生日を迎えた心境を吐露しつつ、ユーモアあふれる“プレゼント”のお願いに、ファンからは「お誕生日おめでとうございます 微力ですがフォローさせていただきました」「毎年そのちょこまかできる幅が増える感じという考え方素敵です」「ついフォローしちゃった」「顔ww」「眼力笑」「承知しました」などと、祝福する声やフォローのプレゼントをするなどの反響が集まっている。
