【G10-40】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星29機を打ち上げ

スペースXは日本時間2026年3月4日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 10-40）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月4日 19時52分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 29機（Starlink Group 10-40）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1080）は今回が25回目の飛行で、これまでにAx-2（アクシオム・ミッション2）、Euclid（ESAの宇宙望遠鏡ユークリッド）、Ax-3（アクシオム・ミッション3）、CRS-30（国際宇宙ステーション補給ミッション）、SES ASTRA 1P（通信衛星）、NG-21（シグナス補給船）、そしてスターリンクミッション18回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」への着艦に成功しました。スペースXにとって580回目のブースター着艦成功となります。

スターリンクトレイン観測の参考

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

