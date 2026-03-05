ハーゲンダッツの定番商品が7年ぶりに新パッケージに♪新作アイスも一部紹介!

ハーゲンダッツ ジャパンの定番商品であるミニカップ8商品が、5月より新しいパッケージデザインへ順次切り替わります!そして2026年3月10日(火)より、ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)が期間限定で発売。さらに発売25周年を迎えるクリスピーサンドから、”ザ・グリーンティー”が2026年4月7日(火)より通年商品として発売されます。

2026年春夏 ハーゲンダッツの新作は？

近年では若年層を中心にASMRなどで咀嚼する楽しさが広まり、トレンドに合わせた新シリーズ”ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)”、定番商品のグリーンティーがクリスピーサンドになった”ザ・グリーンティー”、和のあじわいを洋スイーツにアレンジした”和のスイーツ アソート”などが発売されます。

7年ぶりに新パッケージに♪



2026年5月より定番商品のミニカップ バニラ、ストロベリー、グリーンティー、クッキー＆クリーム、マカデミアナッツ、ラムレーズン、ザ・ミルク、ガナッシュショコラの8商品のデザインが新しく変わります!

ハーゲンダッツのおいしさ、上質感がダイレクトに伝わるようなパッケージになっています。

そして”バニラ”は、ハーゲンダッツのブランドカラーであるバーガンディーレッドを取り入れた高級感のあるデザインに変わります!

“グリーンティー”がクリスピーサンドに!

今年で発売25周年を迎えるクリスピーサンド。ミニカップの定番商品である”グリーンティー”の味わいをクリスピーサンドでも楽しめる”ザ・グリーンティー”が2026年4月7日(火)より発売されます。

抹茶の苦みと相性が良いホワイトチョコレートを組み合わせたクリスピーサンドの新作。

サクサク食感の抹茶ウエハースを使用し、ウエハースの香ばしさと抹茶の香りと風味、まろやかな甘いホワイトチョコレートが合わさっています。

ザク硬食感が楽しめる新商品も発売!

2026年3月10日(火)よりハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!(ロッキークランチーーー！)が期間限定で発売されます♪ザクザク食感をこえた”ザク硬食感”を楽しめる新感覚のハーゲンダッツ。

硬めのハードクッキーが入っているので、嚙み砕く楽しさととろけるソース、濃厚なアイスクリームが味わえる新商品になっています。

新商品には左側のクッキーを使用していて、ゴツゴツした岩のような見た目が特徴的です!

ROCKY CRUNCHY!ストロベリーブラックココア

天面にはゴロッと大きめのハードブラックココアクッキーにストロベリーコーティング。その下にストロベリーソースを混ぜ込んだストロベリーアイスクリームになっています。

甘酸っぱいストロベリーの風味にほろ苦いブラックココアクッキーのザクザク感、まろやかでクリーミーなアイスクリームになっています。

ROCKY CRUNCHY!ソルティハニーバター

天面にはゴロッと大きめのハードバタービスケットに塩ミルクコーティング。その下にハニーソースを混ぜ込んだバタースカッチアイスクリームになっています。

バターのコクと優しいハニーの甘さにバターの風味が広がるバタービスケットのザクザク感、ほんのり甘じょっぱくこってり濃厚なバタースカッチのアイスクリームになっています。

これからハーゲンダッツの新商品もどんどん発売されるので公式サイトをチェックしてみてください♪

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。