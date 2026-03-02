この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【思春期の推し活と親の限界】月いくら使うのが正解？止めるべきか見守るべきか」と題した動画を公開。子どもの「推し活」における金銭問題について、その背景には家庭内の愛情不足が関係している可能性を指摘し、親が取るべき対応について解説した。



動画で道山氏は、「娘が推し活にハマり、約束を破ってまでグッズを欲しがる」という相談を取り上げた。まず、お小遣いを前借りさせる行為に対し、「先にご褒美をもらってしまうと、後からやるべきことをやる動機がなくなる」のは当然だと分析。今後はお手伝いなどを達成してから対価を渡すという順序を徹底し、「先に渡すことは絶対にしないようにする」べきだと助言した。



さらに、子どもが推し活に過度にのめり込む根本的な原因として、「人は心が満たされないと、その心を別の物で埋めようとする」と指摘。現状は推し活だとしても、将来的にはショッピング依存やギャンブル依存などに移行する危険性も示唆した。特に、相談者が「夫婦仲は良くありません」と明かしている点に触れ、不安定な家庭環境が子どもの心の隙間を生んでいる可能性があるとの見解を示した。



結論として、道山氏はまず取り組むべきこととして「愛情バロメーターを上げること」を提言。「子どもの前で夫婦喧嘩をしない」「モノ以外の要求をできるだけ聞く」「過干渉をやめる」といった具体的な行動で、子どもの心を満たすことが最優先であると語る。その上でグッズ購入のルールを親子で話し合うべきだとしつつも、「愛情バロメーターが低いと、親のお金を盗んだりすることもあるので注意」と呼びかけ、まずは親子の信頼関係を再構築することが問題解決の鍵だと締めくくった。