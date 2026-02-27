体力を回復させるために「休日は寝て過ごす」という人は多いだろう。しかしそれでは疲労は取れず、かえって週明けにだるさが残ってしまう。忙しいビジネスパーソンには、主体的に疲れを回復させる「休み方」が必要だ。僧侶が禅の教えをもとに、心と体が本当に整う休日の過ごし方を伝授する。※本稿は、枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。

ガッツリ遊ぶか、たっぷり寝るか

休日の過ごし方はどっちが良い？

年末年始、春のゴールデンウイーク、お盆と夏休み、秋のシルバーウイーク……みなさんには年に数回の中長期の休みがありますね？その長さに応じて、さまざまな楽しい計画を立てていることでしょう。

こうしたときの「休みの使い方」は、大きく2つのタイプに分かれるように思います。

1つは、「好きなことをしてアクティブに楽しみ、日ごろのストレスを発散・解消する」といった過ごし方で、もう1つは、「たっぷり寝るなど、ひたすら体を休めて、たまった疲れを取る」といった過ごし方です。

この2つの過ごし方は一見、両立しないようですが、そんなことはありません。遊び方・休み方を少し工夫すれば、より効果的に休息を得ることができます。休日のいい過ごし方・悪い過ごし方を具体的に考えてみましょう。

寝貯めや長時間のごろ寝はNG

「休めない休日」を過ごしている

疲れを取る一番の方法は「寝る」ことですが、長く寝ればいい、というものでもありません。

へとへとになるまで疲れてしまうと、つい、「どこにも行かず、何もせず、“家でごろ寝”と決めこもう」という気持ちになりがちですが、これはかえって“体に毒”です。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）