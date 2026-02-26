中国映画の年初来興行収入が90億元を突破

ネットプラットフォームのデータによると、中国では2026年の年初来の映画興行収入（予約販売を含む）が90億元（約2025億円）を突破し、単独市場での興行収入としては現時点で世界トップとなっています。

2026年の春節（旧正月）映画シーズンが正式に終了し、国家映画局の統計では、この期間中の興行収入は57億5200万元（約1294億円）で、チケットの平均価格は前年比6％低下し、観客数は1億2000万人を動員しました。上映回数は435万回に達し、春節映画シーズンの上映回数としては中国映画史上最多を記録しました。

また、中国映画観客満足度調査・2026年春節シーズンによると、この期間中の観客満足度は86.0点と、小幅ながらも安定して上昇し、顧客の満足度は3年連続で高まっています。調査対象となった6本の作品の中で、『飛馳人生3』や『鏢人：風起大漠』が86点以上で満足度ランキングの上位を占め、残りの4作品はいずれも83点以上を記録しており、観客は、2026年春節映画シーズンのストーリー展開、音声・視覚効果、思想的メッセージの革新性や新たな進展を高く評価しています。

今年の春節映画シーズンには、世界の複数の主要映画市場で映画観賞ブームが巻き起こっています。チャン・イーモウ（張芸謀）監督の新作『驚蟄無聲（スケア・アウト）』、カンフー・アクション映画『鏢人：風起大漠』、ファミリーコメディー『パンダ計画〜部族奇遇記』は、2月17日から北米、オーストラリア、ニュージーランド、英国、シンガポール、マレーシアなど10カ国以上の主要海外市場で一般公開されています。また、カーレースをテーマにした映画『飛馳人生3』も2月26日からオーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニアなどの地域で順次公開される予定です。（提供/CRI）