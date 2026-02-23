この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが指摘。「浪人は許さない」が引きこもりの原因に？やる気のない子への正しい向き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【やる気ゼロ】受験勉強をしない高校生にどうすればいい？親の対応が分かれ道」と題した動画を公開。大学受験を控える高校生が勉強に身が入らない問題について、親が取るべき対応を解説した。特に、子供が大学に落ちた場合の選択肢、とりわけ「浪人」に対する親の姿勢が、子供の将来を大きく左右すると警鐘を鳴らしている。



動画は、「受験勉強に身が入らず、将来の目標もない高校生の子供にどう対応すればよいか」という保護者からの相談を取り上げた。子供は特定の大学以外は行きたくないと主張する一方で、夫は「浪人は許さない。働くべきだ」という考えであり、もし不合格だった場合の対応に苦慮しているという。



これに対し道山氏は、まず大学に落ちてしまった場合の選択肢を事前に親子で考えておくことが重要だと指摘する。具体的には、(1)浪人して再受験、(2)押さえの学校に進学、(3)就職する、という3つの選択肢を挙げ、本人がどれを希望しているのかを母親がきちんと確認してあげるべきだとアドバイスした。



もし子供が浪人を望んでいる場合、道山氏は「父親が折れるべきだ」と断言。親が浪人を頭ごなしに否定してしまうと、子供は逃げ場を失い八方塞がりになってしまうという。その結果、「引きこもりになったり、親と絶縁して家から出て行ったり、非行に走ってストレスを発散したりする」といった、親が最も望まない事態を招くリスクが高まると説明した。



また、父親が浪人を許せない背景には、子供の勉強へのやる気のない姿勢への不満があるのではないかと推察。しかし、そのやる気のなさの根本原因は、「これまで将来の方向性ややりたいことを見つけるサポートをしてこなかった」親側にある可能性も指摘した。現状では、一度大学に進学してから本当にやりたいことを見つけるという道筋しか残されていないのかもしれない。



子供の将来を案ずるからこそ、頭ごなしに選択肢を奪うのではなく、まずは本人の意思を確認し、共に将来を考える姿勢が求められる。一度、家庭での向き合い方を見直してみてはいかがだろうか。