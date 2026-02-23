オーブン不要！トースターでこんがり焼けるお手軽ケーキがおやつに◎

お菓子づくりをしたいけどオーブンを持っていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日はオーブンを使わず、オーブントースターで手軽に作れるケーキのレシピをご紹介します。

▼ ホットケーキミックスでチョコバナナケーキ

ホットケーキミックスに牛乳やバナナ、チョコチップを混ぜて、型に入れます。オーブントースターで焼いたらできあがり！バナナのやさしい甘味がおいしくて、ほっこり癒やされるケーキです。



▼ 大人味のレーズンパウンドケーキ

つくれぽが150件以上届く人気のお菓子レシピは、ホットケーキミックスにレーズンを合わせて作るパウンドケーキ。レーズンを入れることで味わいアップ。コーヒーにも紅茶にみマッチしそうですね。



▼ 濃厚美味。バスクチーズケーキ風

バスクチーズケーキ風もオーブントースターで作れます。ヨーグルトや砂糖、卵などで生地を作ってオーブントースターで焼くだけ。少し焦げているくらいがおいしそう。







オーブンを持っている方も、オーブントースターで作ってみると新たな発見があるかもしれません。手軽に作れるケーキのレシピを3つご紹介しました。ぜひ、参考にしてみてください。