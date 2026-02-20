Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

アンカーが展開するオーディオブランド、SoundcoreのBluetoothスピーカー「Soundcore 3」は29％オフの4,990円（税込）で販売中です。

Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック Soundcore Amazon ポチップ ポチップ

前モデルから音質も機能も進化した人気スピーカー「soundcore 3」がお買い得に！

↑Anker「Soundcore 3」

Anker Soundcore 3は、⼈気の前モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのまま、音質と機能性をアップグレードしたモデル。ドライバーには軽さと強度を兼ね備え、音の歪みを最小限に抑えてクリアな高音を実現するとうたうチタニウムドライバーを採用。また、リアルタイムで低⾳を強化するSoundcore独⾃技術の「BassUpテクノロジー」に加え、低音を増強するデュアルパッシブラジエーターにより、深みのある低⾳を楽しめるといいます。

さらに、前モデルでは対応していなかったSoundcoreアプリに対応。アプリと連携させれば、イコライザーをプリセットの4種類から選択したり、お好みに合わせてカスタマイズをしたりも可能です。

加えて、IPX7の防水規格にも対応。浴室やキッチンなど水回りでの使用はもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンでも使用できるとしています。最大24時間連続再生が可能なバッテリーも搭載されているので、お出かけの際にも活躍しそうです。

「soundcore 3」を買うならAmazonタイムセールがお得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post アンカーの人気Bluetoothスピーカーが29％オフでお買い得！ Amazonタイムセール appeared first on GetNavi web ゲットナビ.