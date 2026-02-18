2月16日に、スーパーマーケットチェーン『ライフ近畿圏』公式Xが投稿したあるお願いが話題になっている。

【写真】たすけて！！マニアに協力を求めるライフ公式X

運営会社に聞いた投稿の意図

《ライフマニアの皆さぁぁん！！ たすけてください 至急写真整理を頼まれたのですが、何店かわかりません…これわかる方いたら教えてください！！！！！！！！！！！ 何卒！！！！！！！！！！！！！！》

という投稿とともに、4箇所の店舗の写真が添付されていた。投稿はすぐに話題になり、約15分後にはgoogle chromeのgoogleレンズ機能（Googleが開発した画像認証技術）を使ったというユーザーから、

《（左上）百舌鳥店（右上）桃山台店（左下）下寺店（右下）不明だったけど、画像一致から深江橋店？》

と、正解と思われるコメントが書き込まれることに。その後、実際に利用していたユーザーたちの書き込みもあり、この4店舗で間違いないという結論に至った。実際にGoogleマップで確認すると、名前の上がった店舗と投稿された写真は合致している。

ライフ近畿圏公式Xも午後5時43分に、

《す、すごい！！ 百舌鳥店、桃山台店、本山店、深江橋店でした ありがとう…Xの皆様…！！》

と感謝を述べた。そもそも今回、Xで店舗特定を頼むことになったのは何故なのか？ 運営するライフコーポレーションのSNS担当者に話を聞いた。

「チーム内で店舗の外観写真から何かSNSのネタ作りにできないかと話になり、従業員から集めた外観写真を整理することになりました。そんな時にこの投稿が思いつきました」

今回投稿した4店舗以外は特定できているのか？ という質問には、

「今回はこの4店舗がどこだろうという話になりました。SNSでみなさまに聞いてみるのもこれはこれで楽しいかも！ と思い投稿内容を決定しました。他にもまたわからない店舗が出てきたらみなさまのお力お借りしたいです」

そして特定作業に協力してくれたライフマニアや利用者に、最後に改めて感謝の言葉を述べた。

「いつもライフコーポレーションをご愛顧いただき、ありがとうございます。みなさまの地元愛・ライフ愛を感じることができて嬉しかったです。これからも地域一番店目指して頑張ってまいりますので、引き続きライフコーポレーションをよろしくお願いいたします」

こんな“特定班”ばかりなら、世の中平和になるかも？