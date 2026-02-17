ヘント伊藤敦樹が先制弾、公式戦では今季5得点目となった

ベルギー1部ヘントのMF伊藤敦樹が今季5得点目のゴールで勝利に貢献した。

「代表選ばれてほしい」「そろそろ5大行っても良い」「素晴らしい先制弾」とその活躍は反響を呼んでいる。

ヘントは現地時間2月14日にリーグ第25節でシャルルロワと対戦。伊藤はこの冬に新加入したDF橋岡大樹とともに先発出場した。

すると前半11分、伊藤は左サイドをドリブルで駆け上がったMFアブデルハク・カドリのクロスに右足で合わせて先制点をゲット。3列目から機を見た攻撃参加でスペースに走り込み、フリーになってゴールを射止めた。今季公式戦5得点目で、3-2の勝利に貢献した。

スポーツチャンネル「DAZN」のYouTubeチャンネルで「伊藤敦樹が今季4点目となる先制ゴール！」と試合のハイライトが公開されると、「代表に選ばれてほしい」「伊藤そろそろ5大（リーグ）行っても良いだろ」「敦樹らしいゴール」といったコメントが寄せられた。ベルギーで安定した活躍を披露していることから2023年10月以来の日本代表復帰やステップアップを望む声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）