【速報】バドミントン・志田千陽選手 再春館製薬所を3月末退社へ 「10年の節目 新たな目標に向けて」
再春館製薬所（熊本県益城町）は、チームに所属する志田千陽選手（28）が3月31日をもって退団すると発表しました。
【写真】志田千陽選手（2025年7月8日 「シダマツ」ペア解消の会見）
再春館製薬所はホームページで、志田選手の退団の理由について「2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断」としています。
志田選手は2016年に再春館製薬所に入団し、2024年のパリオリンピック™女子ダブルスでは、松山奈未選手との「シダマツ」ペアで銅メダルを獲得しました。
去年、五十嵐有紗選手（BIPROGY所属）と新たにペアを組み、年末の第79回全日本総合バドミントン選手権大会で初出場・初優勝を収めました。
志田千陽選手のコメント（再春館製薬所HPより）
いつも応援ありがとうございます。
再春館製薬所バドミントン部の志田千陽です。
この度、2026年3月31日をもちまして
再春館製薬所を退社することになりました。
昨年シダマツペアの解消が決まり、
新しいパートナーと挑戦するにあたり、
練習環境など新しい目標に向けて、 どうするべきか考えた結果、
この10年を節目に退社することを決めました。
今後につきましては、あらためて発表させていただきます。
このチームで10年間過ごして、たくさんのことを学び、
そしてたくさんの愛と優しさに出会いました。
ここを離れることは、とても寂しい気持ちも大きいですが、
新たな目標に向かって、 覚悟を持って今後も精進してまいります。
今後も、
再春館製薬所バドミントン部の応援をよろしくお願いします。