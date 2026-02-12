再春館製薬所（熊本県益城町）は、チームに所属する志田千陽選手（28）が3月31日をもって退団すると発表しました。

【写真】志田千陽選手（2025年7月8日 「シダマツ」ペア解消の会見）

再春館製薬所はホームページで、志田選手の退団の理由について「2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断」としています。

志田選手は2016年に再春館製薬所に入団し、2024年のパリオリンピック™女子ダブルスでは、松山奈未選手との「シダマツ」ペアで銅メダルを獲得しました。

去年、五十嵐有紗選手（BIPROGY所属）と新たにペアを組み、年末の第79回全日本総合バドミントン選手権大会で初出場・初優勝を収めました。

志田千陽選手のコメント（再春館製薬所HPより）

いつも応援ありがとうございます。

再春館製薬所バドミントン部の志田千陽です。

この度、2026年3月31日をもちまして

再春館製薬所を退社することになりました。

昨年シダマツペアの解消が決まり、

新しいパートナーと挑戦するにあたり、

練習環境など新しい目標に向けて、 どうするべきか考えた結果、

この10年を節目に退社することを決めました。

今後につきましては、あらためて発表させていただきます。

このチームで10年間過ごして、たくさんのことを学び、

そしてたくさんの愛と優しさに出会いました。

ここを離れることは、とても寂しい気持ちも大きいですが、

新たな目標に向かって、 覚悟を持って今後も精進してまいります。

今後も、

再春館製薬所バドミントン部の応援をよろしくお願いします。