ソニー、ブルーレイディスクレコーダー全機種を出荷終了 後継機種は用意せず
ソニーは2月9日、ブルーレイディスクレコーダーの出荷を2月で終了すると発表した。出荷終了はすべてのモデルが対象で、後継機種はないという。
1月9日には、TVS REGZAもブルーレイディスクレコーダー「REGZAブルーレイ」全機種の生産を完了したと発表しており、ブルーレイレコーダーの選択肢が狭まることになる。
ついにソニーもブルーレイディスクレコーダーの出荷終了を発表。テレビ番組の録画派にはつらい発表となった
出荷を終了するのは以下の4製品。2月以降、順次出荷を終了するとしている。
BDZ-ZW1900（2024年発売モデル）
BDZ-FBT4200（2023年発売モデル）
BDZ-FBT2200（2023年発売モデル）
BDZ-FBW2200（2023年発売モデル）
4Kチューナー搭載BDレコーダー「FBシリーズ」
