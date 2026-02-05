２月８日に投開票の衆議院選挙について、全ての開票作業が終了するのは小選挙区、比例代表とも９日正午になるという見通しを総務省が発表しました。

各都道府県の選挙管理委員会からの報告をまとめたもので、いずれも東京都の終了時間が最も遅いとしています。

報告によりますと、開票が最も早く終わるのは小選挙区では佐賀県の８日・午後１１時４０分、比例代表では徳島県の９日・午前０時半ということです。

また総務省は、投票終了時間を午後８時から繰り上げる投票所が３日時点で全体の４２％になるとも明らかにしました。

前回、２０２４年の選挙と比べ３ポイント増加となります。

投票当日、全国に設けられる投票所は４万４千６４２カ所で、このうち１万８千５３７カ所で終了時間を繰り上げるとしています。

東北地方などで増加傾向にあり、総務省の担当者は「雪の影響を受けたとみられる」と説明しました。

また投開票日の８日は、強い寒気の影響で東日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となる恐れがあり、総務省は、当日に悪天候が予想される場合は期日前投票を積極的に活用するよう呼びかけています。