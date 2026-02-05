「OVA」はなんの略？アニオタならわかって当然！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「OVA」はなんの略語？
「OVA」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、特定の経路でのみ見ることができるアニメ作品のこと。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Original Video Animation」を略した言葉でした！
OVAとは、劇場公開やテレビ放送をせず、家庭用映像ソフト（DVD・Blu-ray・配信など）で直接販売・配信されることを目的としたアニメ作品のこと。
テレビや映画館では放送されないため、マニアックな内容や高品質な作品も制作されやすく、ファン層を絞ったニッチな作品も多いのが特徴です。
内容としては、本編のサイドストーリーや、おまけエピソード、原作の続き、あるいは完全オリジナルのストーリーなど多岐にわたりますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部