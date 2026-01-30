砂漠の真ん中に「1泊15万円」の超高級リゾートが誕生！サウジアラビア「レッドシー」に現れた日本人の知らない異世界に衝撃
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
サウジアラビアがいま、空前のスピードで変貌を遂げている。かつては観光客にとって「未知の国」であったこの地で現在進行中なのが、紅海沿岸を一大観光拠点にする巨大プロジェクト「レッドシー開発」だ。このプロジェクトの一環として、砂漠のど真ん中に誕生した超高級リゾート「シックスセンシズ サザンデューンズ（Six Senses Southern Dunes）」。旅行系YouTuberのおのだ氏が公開した潜入動画には、私たちの想像を絶する「砂漠のラグジュアリー」の全貌が収められていた。
旅の始まりは、レッドシー国際空港から。おのだ氏が手配した送迎車は最新の電気自動車だ。サウジアラビアの国策として、環境負荷を最小限に抑える「サステナビリティ」が徹底されており、リゾートへの移動すらもその哲学の一部となっている。送迎費用だけで約5万円という価格に驚きつつも、車窓から見えるのはひたすら続く赤茶色の砂漠。おのだ氏は「リッツ・カールトンやセントレジスが1泊50万円クラスだったので、1泊15万円のシックスセンシズはお手頃に感じてしまう」と、金銭感覚が麻痺するほどのレッドシーの物価水準を語る。
リゾートに近づくと、突如として野生のラクダの群れが姿を現す。地面に背中をこすりつけて砂浴びをするラクダたちの姿は、ここが厳しい自然環境であることを物語る。そんな過酷な砂漠の中に、SF映画のようなモダンな建築群が静かに佇んでいる。チェックインでは、ブランドの象徴である「自然との調和」を感じさせる演出が続く。冷たいデーツ（なつめやし）やサウジコーヒーに加え、その場で練り上げるアイスクリームのサービスにおのだ氏も思わず笑みがこぼれる。「同じレッドシーでも、海側（セントレジスなど）とは全く違う雰囲気。どちらも体験するのが醍醐味」と、砂漠リゾートならではの魅力を強調した。
今回宿泊した15万円のスタンダード客室でも十分すぎるほど豪華だが、動画のハイライトは特別に見学した「プライベートビラ」だ。広大な敷地に点在するビラには、それぞれ砂漠を独り占めできるプライベートプールが完備されている。目の前には遮るものが何もない地平線が広がり、夜になれば満天の星空を独占できる。おのだ氏は「ここなら普段のストレスもすべて吹っ飛ぶ。一週間くらいぼーっとしていたい」と、その圧倒的な開放感に感嘆した。
シックスセンシズが世界中のセレブに愛される理由は、単なる豪華さだけではない。リゾート内にある「アース・ラボ」では、廃棄物を出さない取り組みや、自然由来の製品づくりが日々行われている。客室に置かれた歯磨き粉すら瓶入りで提供される徹底ぶりだ。また、同ブランドの代名詞でもある「スパ」は、砂漠の洞窟のような神秘的な空間。先進技術を使った健康測定から、チベットのシンギングボウルのような鐘の音を用いたヒーリングまで、五感を刺激するプログラムが用意されている。おのだ氏は、エティハド航空のファーストクラスラウンジでの経験を引き合いに出しながら、「シックスセンシズのスパは世界一気合が入っている」と評価した。
食事シーンでは、砂漠リゾートならではの課題と贅沢が入り混じる。周囲にレストランは皆無。必然的に滞在中の食事はすべてホテル内で摂ることになる。1杯8,000円のヌードルなど、その価格設定は「超高級」そのものだが、提供される料理の質は極めて高い。朝食会場では、地元産のオーガニック食材をふんだんに使ったアラカルトが並ぶ。おのだ氏が注文したラム肉のミニハンバーガーや、新鮮なハーブを添えた料理の数々は、視覚的にも美しい。注目すべきは、現地スタッフとの交流だ。日本のアニメ文化に詳しい男性スタッフや、韓国ドラマを好む女性スタッフなど、サウジアラビアの若者たちが外の世界に強い関心を持ち、ホスピタリティ高く接客している様子が印象的だった。
旅の始まりは、レッドシー国際空港から。おのだ氏が手配した送迎車は最新の電気自動車だ。サウジアラビアの国策として、環境負荷を最小限に抑える「サステナビリティ」が徹底されており、リゾートへの移動すらもその哲学の一部となっている。送迎費用だけで約5万円という価格に驚きつつも、車窓から見えるのはひたすら続く赤茶色の砂漠。おのだ氏は「リッツ・カールトンやセントレジスが1泊50万円クラスだったので、1泊15万円のシックスセンシズはお手頃に感じてしまう」と、金銭感覚が麻痺するほどのレッドシーの物価水準を語る。
リゾートに近づくと、突如として野生のラクダの群れが姿を現す。地面に背中をこすりつけて砂浴びをするラクダたちの姿は、ここが厳しい自然環境であることを物語る。そんな過酷な砂漠の中に、SF映画のようなモダンな建築群が静かに佇んでいる。チェックインでは、ブランドの象徴である「自然との調和」を感じさせる演出が続く。冷たいデーツ（なつめやし）やサウジコーヒーに加え、その場で練り上げるアイスクリームのサービスにおのだ氏も思わず笑みがこぼれる。「同じレッドシーでも、海側（セントレジスなど）とは全く違う雰囲気。どちらも体験するのが醍醐味」と、砂漠リゾートならではの魅力を強調した。
今回宿泊した15万円のスタンダード客室でも十分すぎるほど豪華だが、動画のハイライトは特別に見学した「プライベートビラ」だ。広大な敷地に点在するビラには、それぞれ砂漠を独り占めできるプライベートプールが完備されている。目の前には遮るものが何もない地平線が広がり、夜になれば満天の星空を独占できる。おのだ氏は「ここなら普段のストレスもすべて吹っ飛ぶ。一週間くらいぼーっとしていたい」と、その圧倒的な開放感に感嘆した。
シックスセンシズが世界中のセレブに愛される理由は、単なる豪華さだけではない。リゾート内にある「アース・ラボ」では、廃棄物を出さない取り組みや、自然由来の製品づくりが日々行われている。客室に置かれた歯磨き粉すら瓶入りで提供される徹底ぶりだ。また、同ブランドの代名詞でもある「スパ」は、砂漠の洞窟のような神秘的な空間。先進技術を使った健康測定から、チベットのシンギングボウルのような鐘の音を用いたヒーリングまで、五感を刺激するプログラムが用意されている。おのだ氏は、エティハド航空のファーストクラスラウンジでの経験を引き合いに出しながら、「シックスセンシズのスパは世界一気合が入っている」と評価した。
食事シーンでは、砂漠リゾートならではの課題と贅沢が入り混じる。周囲にレストランは皆無。必然的に滞在中の食事はすべてホテル内で摂ることになる。1杯8,000円のヌードルなど、その価格設定は「超高級」そのものだが、提供される料理の質は極めて高い。朝食会場では、地元産のオーガニック食材をふんだんに使ったアラカルトが並ぶ。おのだ氏が注文したラム肉のミニハンバーガーや、新鮮なハーブを添えた料理の数々は、視覚的にも美しい。注目すべきは、現地スタッフとの交流だ。日本のアニメ文化に詳しい男性スタッフや、韓国ドラマを好む女性スタッフなど、サウジアラビアの若者たちが外の世界に強い関心を持ち、ホスピタリティ高く接客している様子が印象的だった。
関連記事
【衝撃】サウジアラビアに“第2のモルディブ”が爆誕！1泊50万円、オイルマネーが注ぎ込まれた「リッツ・カールトン リザーブ」の全貌
片道150万円の空の旅。羽田空港にも使われているルフトハンザ航空の新ファーストクラスでドイツからインドへ
アフリカからの直行便で旅行系YouTuberが物価の高すぎるベルギーを旅行！ワッフルを堪能
チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。