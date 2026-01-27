40代の「ストール活用コーデ」3選。簡単で即こなれる、定番＆トレンドの巻き方も解説
冬のマストアイテム、ストール。ですが「いつも同じ巻き方になってしまう」「今っぽく見えないかも」と、お悩みの方もいるかもしれません。そこで今回は、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）が、定番の長方形ストールと、今季トレンドの三角ストールを使った簡単な巻き方とコーデをご紹介！ 巻くだけで自然とあか抜ける、大人の首元おしゃれについて解説します。
鉄板のミラノ巻きをおさらい！大人のシンプルコーデ
まずは、長方形ストールの定番とも言えるミラノ巻きから。シンプルなのに首元に立体感が出て、40代のコーデをきれいにまとめてくれる巻き方です。
巻き方はとても簡単。
1：ひと巻きしたあと、輪を大きめにしておく
2〜3：輪の上から左手を入れ、下側のマフラーをすくうように手を出す
4〜5：その手で右側のストールの先をつかんで引っぱり出す
6：左右のバランスを整える（ラフな感じでOK）
この巻き方に合わせたいのは、洋服自体がシンプルなコーデ。
ストールにほどよいボリュームが出る分、小顔効果も得られます。ストールの色を拾って、バッグとリンクさせればコーデにまとまりが生まれます。
＜着用アイテム＞
ストール：ツイードミル
ニット：スピック＆スパン
デニムパンツ：ディーホリック
バッグ：エルベシャプリエ
ブーツ：アトリエブルージュ
三角ストールは巻くだけでトレンド感アップ
今季注目の三角ストールは、取り入れるだけで今っぽさが出るアイテム。長方形に比べてコンパクトで持ち運びもラク。難しい巻き方も不要なところがおすすめです。
「少しものたりない」と感じたときも、ストールをプラスするだけでコーデがまとまります。
左：コートの上に羽織って前でひと結びするだけでアクセントに。
＜着用アイテム＞
ストール：シップス
コート：アーバンリサーチ
パンツ：ジーユー
シューズ：アルテサノス
右：結び目を斜めにずらしてアレンジ。コート未満の使い方もできます。
＜着用アイテム＞
ストール：シップス
ニット：H＆M
パンツ：ディーホリック
アレンジ次第で自由自在に印象チェンジ
左：三角を前にして後ろで交差させ、前で結ぶとコンパクトなスカーフのようになり首元の防寒もバッチリ。
＜着用アイテム＞
ストール：シップス
ニット：ザラ
パンツ：ジーユー
シューズ：アルテサノス
右：ニットビスチェ風にして、より動きのあるアレンジ。
＜着用アイテム＞
ストール：シップス
シャツ：ユニクロ
パンツ：イエナ
シューズ：アトリエブルージュ
同じストールでも雰囲気を変えられるので、1枚もっていると着こなしの幅が広がります。今回紹介した簡単な巻き方を、ぜひ参考にしてみてください！
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください