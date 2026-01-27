冬のマストアイテム、ストール。ですが「いつも同じ巻き方になってしまう」「今っぽく見えないかも」と、お悩みの方もいるかもしれません。そこで今回は、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）が、定番の長方形ストールと、今季トレンドの三角ストールを使った簡単な巻き方とコーデをご紹介！ 巻くだけで自然とあか抜ける、大人の首元おしゃれについて解説します。

鉄板のミラノ巻きをおさらい！大人のシンプルコーデ

まずは、長方形ストールの定番とも言えるミラノ巻きから。シンプルなのに首元に立体感が出て、40代のコーデをきれいにまとめてくれる巻き方です。

【写真】巻き方も解説！大人のストール活用コーデ3選

巻き方はとても簡単。

1：ひと巻きしたあと、輪を大きめにしておく

2〜3：輪の上から左手を入れ、下側のマフラーをすくうように手を出す

4〜5：その手で右側のストールの先をつかんで引っぱり出す

6：左右のバランスを整える（ラフな感じでOK）

この巻き方に合わせたいのは、洋服自体がシンプルなコーデ。

ストールにほどよいボリュームが出る分、小顔効果も得られます。ストールの色を拾って、バッグとリンクさせればコーデにまとまりが生まれます。

＜着用アイテム＞

ストール：ツイードミル

ニット：スピック＆スパン

デニムパンツ：ディーホリック

バッグ：エルベシャプリエ

ブーツ：アトリエブルージュ

三角ストールは巻くだけでトレンド感アップ

今季注目の三角ストールは、取り入れるだけで今っぽさが出るアイテム。長方形に比べてコンパクトで持ち運びもラク。難しい巻き方も不要なところがおすすめです。

「少しものたりない」と感じたときも、ストールをプラスするだけでコーデがまとまります。

左：コートの上に羽織って前でひと結びするだけでアクセントに。

＜着用アイテム＞

ストール：シップス

コート：アーバンリサーチ

パンツ：ジーユー

シューズ：アルテサノス

右：結び目を斜めにずらしてアレンジ。コート未満の使い方もできます。

＜着用アイテム＞

ストール：シップス

ニット：H＆M

パンツ：ディーホリック

アレンジ次第で自由自在に印象チェンジ

左：三角を前にして後ろで交差させ、前で結ぶとコンパクトなスカーフのようになり首元の防寒もバッチリ。

＜着用アイテム＞

ストール：シップス

ニット：ザラ

パンツ：ジーユー

シューズ：アルテサノス

右：ニットビスチェ風にして、より動きのあるアレンジ。

＜着用アイテム＞

ストール：シップス

シャツ：ユニクロ

パンツ：イエナ

シューズ：アトリエブルージュ

同じストールでも雰囲気を変えられるので、1枚もっていると着こなしの幅が広がります。今回紹介した簡単な巻き方を、ぜひ参考にしてみてください！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください