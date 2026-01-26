¡ÖRakuten Link¡×¡¢Android 9¤Î¥µ¥Ýー¥È´°Á´½ªÎ»¤Ø¡¡2·îÃæ½Ü°Ê¹ß
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖRakuten Link¡×¤Ç¡¢Android 9¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó3.7.0¤ò¤â¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤ß¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÄÌÏÃµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Google Play¤«¤é¤Î¿·µ¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤äºÆ¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Android 9¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢OS¤òAndroid 10°Ê¹ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤«¡¢ÂÐ±þOS¤òÅëºÜ¤·¤¿Ã¼Ëö¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Android 9¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë°ìÅÙ½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢2025Ç¯6·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó3.3.0¤«¤é°ì»þÅª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥¢¥×¥ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏAndroid 9¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥óÄó¶¡¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£