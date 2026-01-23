熊本市は23日、教諭3人の懲戒処分を発表しました。

高校教諭（男性・55歳）減給10分の1×2か月

今年度の1学期に、顧問を務める部活動の指導中、特定の生徒に対し「殴らんと分からんとか（殴らないと分からないのか）」「脳みそついとるとや（脳みそついているのか）」などの暴言を吐き、精神的苦痛を与え、その生徒は退部したということです。

他にも、この生徒に「目障り」「頭、大丈夫や」「時間と金の無駄」「ひゃーたれ（臆病者）」「ぼんくら」といった言葉を用いた指導や、個別指導を「ずるいでしょう」と言って拒否するなどしていたということです。

市教委の聞き取りに対し男性教諭は「違う言葉で伝えればよかった」と話しているということです。

中学校教諭（男性・54歳）減給10分の1×1か月

今年度の1学期に、公用タブレットを電子黒板に接続した際、成人女性との「また会いたいな」「お返しは体でするね」という私的なメッセージ誤って映し出し、生徒4人がそれを見たということです。

また、2学期には勤務時間外に、私物パソコンでアダルトビデオのサムネイル（見本画像）を検索・閲覧していた際、その画面を生徒3人に見られたということです。

小学校教諭（女性・59歳）戒告

今年度の2学期に、担任するクラスの授業中、児童が両手に持って人に向けていたハサミを取り上げた後、頬を平手で1回叩いたということです。

この行為について熊本市体罰等審議会から「体罰」として認定されていました。