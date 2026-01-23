ローズゴールドの温かみ！ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

ハリー・ウィンストンは、阪急梅田店のリニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の新たなバリエーションとなるローズゴールドモデルを、2026年3月17日(火)より同店にて先行発売します。

ブランドを代表するコレクション「リリークラスター」のミニ・ペンダントに、温かみのあるローズゴールドがラインナップ。

日常使いに最適な軽やかさと、繊細なダイヤモンドの輝きが調和した、現代的なエレガンスを象徴するジュエリーの魅力をお届けします。

ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」

発売日：2026年3月17日(火) ※ハリー・ウィンストン阪急梅田店にて先行発売

価格：737,000円(税込)

素材：ダイヤモンド×RG

販売場所：ハリー・ウィンストン阪急梅田店

今回登場するのは、日常使いに最適なサイズ感と立体的なデザインで人気を博している「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の新作です。

繊細にセッティングされたダイヤモンドが花びらの流麗なラインを描き出し、洗練された輝きを放ちます。

新たに加わるローズゴールドの温かみが、肌に優しく寄り添い、上品な華やかさを演出してくれます。

『リリークラスター』コレクションの魅力

『リリークラスター』は、ハリー・ウィンストンのデザインスタジオに保管されていた1940年代のアーカイブスケッチからインスピレーションを受けて誕生したコレクションです。

優美に咲き誇るユリ（リリー）のエレガントな美しさに着想を得ており、ダイヤモンドの花びらが描くしなやかな輪郭が特徴となっています。

ブランドが長い伝統の中で築き上げた比類なきクラフツマンシップと、革新的な感性が融合した、タイムレスな魅力を放つジュエリーです。

ハリー・ウィンストン阪急梅田店 店舗情報

この新作ペンダントは、2026年3月17日(火)にリニューアルオープンする「ハリー・ウィンストン阪急梅田店」にて先行発売されます。

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店5階

電話番号：06-6313-1399

営業時間：10：00〜20：00

定休日：不定休(施設に準ずる)

“キング・オブ・ダイヤモンド”と称されるハリー・ウィンストンが贈る、春の訪れにふさわしい可憐でラグジュアリーなペンダント。

リニューアルした阪急梅田店で、その輝きをいち早く体感することができます。

ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の紹介でした。

