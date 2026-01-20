メルセデス・ベンツGクラス（1979〜2017年） - 38年間

メルセデス・ベンツGクラスは多くの国境と社会階級を超え、戦場からビバリーヒルズへと舞台を移し、自動車版アメリカン・ドリームを実現した。原始的なオフローダーからメルセデスの高級モデルへ進化し、ラグジュアリー、性能、そして臆面もない贅沢の代名詞となった。

このGクラスは2017年にようやく生産を終えた。現行世代のGクラスは、外観こそ大きく変わっていないものの、まったく新しいプラットフォームとハイテク装備を多数備えている。



プジョー504（1968〜2006年）- 38年間

プジョー504は1969年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、新興市場では耐久性の高さが評価されて大ヒット。アフリカの一部地域では「道路の王者」としても知られるようになった。アルゼンチンや中国といった国々でも生産され、ナイジェリア仕様の改良型の生産は2006年に終了した。

イランの元大統領マフムード・アフマディーネジャードは2010年、自身の所有する1977年式504を競売にかけた。落札価格は250万ドルに達し、史上最も高価なプジョー車の1つとなった。売却益は低所得者向け住宅建設に充てられたと伝えられている。



ヒルマン・ハンター（1966〜2005年） - 39年間

1966年に英国のルーツ・グループが投入したハンターは、国内ベストセラー車の1つとなったが、現在ではほとんど忘れられている。発売から間もなく、イランの国営自動車メーカーがノックダウン生産した。

こうして誕生したクルマはペイカン（写真）と名付けられ、タクシーや警察車両として広く普及し、イランの国産車として親しまれるようになった。経営破綻したルーツ・グループの資産をプジョーが買収した後、1985年に現地でのフル生産が始まった。搭載されたのはプジョー504のエンジンだ。時代遅れも甚だしいが、やがて近代的なプジョー405をベースにしたサマンドというモデルに置き換えられた。



プジョー405（1987年〜現在）- 39年、更新中

プジョー405は平均的な欧州市民よりも広い世界を経験してきた。フランスで慎ましく誕生し、ピニンファリーナ設計でカー・オブ・ザ・イヤーも受賞。大西洋を渡り米国市場攻略に挑んだが失敗に終わった。米国で新車販売された最後のプジョーとなった。

イランでは幸運に恵まれ、現在も名前を変えて生産が続いている。興味深いことに、プジョーは一時期、ヒルマン・アベンジャー由来の4気筒エンジンを搭載した後輪駆動の405『ロア』というモデルを販売していた。



ミニ（1959〜2000年）- 41年間

530万台が生産された初代ミニは、英国の自動車産業にとって、ビートルズが英国音楽界に与えた影響と同等の存在だ。アレック・イシゴニス氏の卓越した設計により、デザインスケッチから量産仕様までわずか27か月で完成した。

小さな車体に4人の乗客を収容するのは容易なことではなかったが、特に革新的だったのはパワートレインのパッケージングだ。横置き水冷式4気筒エンジンを4速マニュアル・トランスミッションの真上に配置することで、駆動系の占有スペースを大幅に削減したのだ。



ミニは世界各地の小型車からスーパーカーまで広く影響を与えた。ランボルギーニの技術者は、ミウラの開発時に4.0L V12エンジンのパッケージングに苦労し、ミニのボンネットを覗き込んで着想を得たと言われている。

シトロエン2CV（1948〜1990年） - 42年間

いつか、オックスフォード英語辞典は「anachronism（時代錯誤）」という単語を定義するのにシトロエン2CVの写真を使うかもしれない。この「ブリキのカタツムリ」こと2CVは何十年も生き延び、後継車であるディアーヌやヴィザさえも凌駕した。その長寿の秘訣は決して、神秘の霊薬をキャブレターに噴射したわけではない。純粋なシンプルさにある。

跳ね上げ式フロントウィンドウなど、2CVのあらゆる部分が機能優先の設計を体現している。誇示するものは何ひとつなく、気取らないクルマである。2CVは510万台生産され、この数字には120万台のバンも含まれる。アミ、ディアーヌ、メアリといった派生モデルも加えると、総生産台数は900万台を超える。



トヨタ・ランドクルーザー70シリーズ（1984年〜現在）- 42年、更新中

2016年にディフェンダーの生産を打ち切ったランドローバーとは異なり、トヨタはランドクルーザー70シリーズの確固たる市場基盤を構築し、生産を継続した。過酷な環境下では、ターボディーゼルV8を搭載した頑丈なオフローダーへの需要が依然として高く、70シリーズは比類なき人気を誇っている。

ラインナップには2ドア、4ドアのピックアップトラックと、2ドア、4ドアのSUVがある。ポルトガルで生産され、主にアフリカ向けに輸出されている。日本でもさまざまな改良を加えたうえで再再販されている。



ヴァース2121/ラーダ・ニーヴァ/ラーダ4×4（1977年〜現在） - 48年、更新中

ラーダはシベリアの過酷な環境にも耐えうる頑丈かつ実用的なオフローダーの需要に応えるため、ニーヴァを開発した。フィアット由来の2101と一部部品を共有するものの、ニーヴァは完全に自社設計である。軽量・コンパクト・低価格という特徴から瞬く間にヒットし、ラーダ最大の輸出品となった。

ラーダの製造品質は最高とは言えないが、ニーヴァはロシアの南極基地支援車両として10年間使えるだけの堅牢さを備えていた。生産は現在も継続中で、2020年にはマイナーチェンジを実施した。



ヒンドゥスタン・アンバサダー（1958〜2007年）- 49年間

インドのヒンドゥスタン・モーターズは、英国のブリティッシュ・モーター・コーポレーション（BMC）からモーリス・オックスフォード・シリーズIIIの権利を購入し、改良を加えたうえでアンバサダーとして発売した。この取引に関わった人の中で、オックスフォードの基本設計が半世紀も存続するとは誰も思わなかっただろう。2004年に登場した現代的な外観のアヴィゴを除いて、アンバサダーは生産終了までほとんど姿を変えていない。

プジョーは2017年、23年ぶりにインド市場復帰を図るため、アンバサダーブランドを1000万ポンドで買収した。



モーガン4/4（1955〜2019年）- 64年間

進化の法則に従えば、モーガンは1960年代のどこかで4/4の生産を終了し、後継車を導入すべきだった。しかし、同社は業界のあらゆる潮流に逆らい、60年以上にわたって生産を続けた。運転性能や実用性を向上させるため細かな改良を重ねたものの、そのレトロなデザインはまるで1950年代に取り残されたかのようだ。

4/4は1955年以来、フォード製エンジンを搭載してきたが、1980年代には一時的にフィアット製4気筒エンジンも設定された。フォードのシグマエンジンの排出ガス規制が原因で生産終了となった。



フォルクスワーゲン・タイプ2（1949〜2013年） - 64年間

フォルクスワーゲン・タイプ2（愛称：バスまたはコンビ）は、オランダの輸入業者が、ヴォルフスブルク工場内で部品運搬に使われていた簡易なプラッテンワーゲン（Plattenwagen）の販売許可を求めたことで誕生した。欧州では主に商用車として、米国ではキャンピングカーとして愛された。

後継としてカラベル/トランスポーターが登場したが、メキシコやブラジルなどのラテンアメリカ市場では生産が続いた。晩年、空冷水平対向4気筒エンジンを廃止し、80psの水冷直列4気筒エンジンを採用。水冷モデルはフロントにラジエーターを装着している。



2010年代初頭でもブラジルでよく売れたが、フォルクスワーゲンは当時の新規制に適合させるため、エアバッグやABSを装備するのではなく生産終了を選んだ。最終生産分の600台は『ラストエディション』と名付けられた特別仕様車としてブラジル国内限定で販売された。バスの総生産台数は1000万台を超える。

フォルクスワーゲン・ビートル（1938〜2003年）- 65年間

単一世代で最も長く生産されたクルマは、フォルクスワーゲン・ビートルだ。その人気はクラシックカーの領域をはるかに超えている。世界中で知られたアイコンであり、コカ・コーラのロゴと同等以上の認知度を誇る。

こうした活躍はフォルクスワーゲン自身も予期せぬものだった。1930年代後半、ナチス・ドイツの国民にクルマを普及させる目的で設計されたが、第二次世界大戦の勃発によって誕生が遅れた。戦後は英国や米国で生産される可能性もあったが、どの自動車メーカーも引き受けず、ある英国当局者は「この車両は自動車の基本的な技術要件を満たしていない」と記している。「平均的な購入者にとって、まったく魅力がない。商業的な生産は、完全に不経済な事業となるだろう」



しかし、欧州が戦争から復興し、クルマが切実に必要とされる中、ビートルは販売を伸ばしていった。ヒトラーの国民車構想によって生まれた「歓喜力行団のクルマ（KdF-Wagen）」は、意図せず1960年代のフラワーパワー文化の礎となった。

ビートルに終止符を打ったのは、排出ガス規制の強化だ。2003年、メキシコでの生産がレトロ調の限定モデル『ウルティマ・エディシオン』をもって終了。ビートルは15か国以上で2100万台以上が生産された。