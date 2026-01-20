「a big hand」の意味は？「大きな手」ではなくて…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a big hand」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「大きな手」になりますが、一体どういう意味なのでしょうか。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大きな拍手」でした！
拍手を送るように促すときに使えるフレーズです。
「give」と一緒に「give a big hand」と言うと「大きな拍手を送る」という意味になりますよ。
A：「This concludes my presentation.」
（これで私からの発表は以上となります）
B：「Thank you for your wonderful presentation. Please give her a big hand.」
（素晴らしいご発表をありがとうございました。盛大な拍手をお願いします）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部