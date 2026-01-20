「a big hand」の意味は？「大きな手」ではなくて…？【1分英会話】

写真拡大

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「a big hand」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳すると「大きな手」になりますが、一体どういう意味なのでしょうか。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「大きな拍手」でした！

拍手を送るように促すときに使えるフレーズです。

「give」と一緒に「give a big hand」と言うと「大きな拍手を送る」という意味になりますよ。

A：「This concludes my presentation.」
      （これで私からの発表は以上となります）
B：「Thank you for your wonderful presentation. Please give her a big hand.」
　  （素晴らしいご発表をありがとうございました。盛大な拍手をお願いします）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部