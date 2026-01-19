楽天・前田健太、「友達ができました。笑」とインスタで報告 ファンから安堵と喜びの声

プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手が自身のインスタグラムを更新。新天地で友人ができたことを報告し、ファンの間で話題となっている。



前田投手は、24時間で投稿が消えるストーリーズ機能を使い、チームメイトとのツーショット写真を公開した。写真には、同僚の西口直人投手や柴田大地投手らが写っており、親しげな様子がうかがえる。



投稿には「友達ができました。笑」と、ユーモアを交えた一文がつづられていた。



前田投手は今季、メジャーリーグから8年ぶりに日本球界へ復帰し楽天に入団。昨年12月の入団会見では、チームメイトとの交流について「どんどん来てもらえるとありがたい」と語り、積極的なコミュニケーションを歓迎する姿勢を見せていた。



この入団会見での「友人募集」ともとれる発言はファンの間でも注目を集めていた。今回の親しみやすい報告は、新天地に順調に溶け込んでいることを示すものとなり、多くの反響を呼んでいる。