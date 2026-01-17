この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が北極を巡る攻防を整理！『北極海ルートが経済と戦争を変える。なぜトランプはグリーンランドに執着するのかを解説』

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で、『北極海ルートが経済と戦争を変える。なぜトランプはグリーンランドに執着するのかを解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。地球温暖化によって北極海の氷が溶け始めたことで、これまで周縁と見なされてきた地域が、経済と安全保障の両面で無視できない戦略空間へと変貌しつつある現状を、地政学の視点から解説している。



佐野氏はまず、アメリカの国力の源泉が長年にわたり「海を押さえること」にあった点を整理する。太平洋、大西洋、インド洋といった主要海域のチョークポイントを管理し、物流と軍事の主導権を握ってきたことが、アメリカの覇権を支えてきたという認識である。しかし北極海に関しては、その前提が崩れつつあると指摘する。砕氷船の保有数や航行能力の差は象徴的で、北極圏における行動の自由度そのものが、国ごとに大きく異なっているという。



北極海の氷が後退することで誕生しつつある北極海航路は、アジアとヨーロッパを結ぶ物流の距離を縮めるだけでなく、時間とコストの概念を変える可能性を持つ。同時に、これまで手つかずだった海底資源やエネルギー資源へのアクセスも現実味を帯び、経済合理性と軍事的価値が重なり合う空間となっている。佐野氏は、こうした環境変化を背景に、ロシアと中国が調査船や軍艦、潜水艦を用いて継続的に活動してきた点に注目する。



特に重要なのが、北極海におけるデータの蓄積である。佐野氏は、中国が長年にわたり海底地形や環境条件の情報を集めてきたことに触れ、将来的に海底での衝突が想定される場合、その情報量が決定的な差になり得るとの見方を示す。表からは見えにくい分野での準備が、すでに進行しているという認識である。



こうした状況の中で浮かび上がるのが、グリーンランドの地政学的価値である。トランプ大統領が同地域に強い関心を示した背景には、北極海への出入口を押さえるという極めて現実的な戦略があると、佐野氏は分析する。さらに、アメリカが慢性的に不足させてきた砕氷船や造船能力の問題も絡み、北極を巡る競争は軍事だけでなく産業政策や同盟関係の再編にまで波及している。



西側諸国が長年主導してきた「海のルール」は、北極海という新たなフロンティアで試されている。佐野氏の解説は、気候変動が環境問題にとどまらず、国際秩序そのものを揺さぶる要因になっていることを浮き彫りにする。今回の動画は、国際情勢の変化を俯瞰的に理解したい読者にとって、北極海がなぜ次の焦点として語られているのかを整理する材料となる内容である。