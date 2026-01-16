¡È¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖGENESIS G318s¡×
°ËÆ£²°¹ñºÝ¤Ï¡¢EarAcoustic Audio¤è¤ê¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Ø¤Î·É°Õ¤ÈÆ´ØÝ¡¢²»³Ú¤Î²óµ¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖGENESIS G318s¡×¤ò1·î23Æü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï40,480±ß¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¿§¤òºÆ¸½¤·¡¢³Ú´ï¤ä¿Í¤ÎÀ¼¤ÎÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¡¢»Ä¶Á¤Î¸º¿ê¡¢²»¤Î³È»¶¤ÈÄê°Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶õ´ÖÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÊªÍý¸½¾Ý¤òºÆ¹½ÃÛ¡£¤Þ¤ë¤Ç²»³Ú¤ÎÃæ¿´¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµæ¶Ë¤Î¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¼§µ¤²óÏ©¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¹½À®¡£2¥»¥Ã¥È¤Î¹âÌ©ÅÙ¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¼§Â«Ì©ÅÙ¤¬¡¢ÅÅµ¤¿®¹æ¤Î¤¤ï¤á¤ÆÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤Ë½Ö»þ¤Ë±þÅú¤¹¤ë¡£
²»¶Á¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¹½Â¤¤Ï¡¢Á°Êý¤Ç³«ÊüÅª¤Ê²»¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸åÊý¤Ç¤ÏÆÃ¼ìµÛ²»ÁÇºà¤Ë¤è¤ê¥Î¥¤¥º¤È¤Ê¤ëÍ¾Ê¬¤Ê¶¦¿¶¤ò½üµî¡£¥¯¥ê¥¢¤ÇÏÄ¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¥µ¥¦¥ó¥É½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Ê¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÎ³»Ò¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°½èÍý¤ò»Ü¤·¡¢¥Éー¥à¤Ë¤Ï¶ËÇö¤Î¥Á¥¿¥óÇöËì¤òºÎÍÑ¡£2¤Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÇÀÜ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ²»°è¤ò³ê¤é¤«¤ËÏÄ¤ß¤Ê¤¯É½¸½¤¹¤ë¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¼§µ¤²óÏ©¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ÈÌò³ä¤òÀºÌ©¤ËÄ´À°¤·¡¢Ãæ²»°è¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¹âÄ´ÇÈ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¥×¥ìー¥äー¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¶õ´É¥¢¥ó¥×¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¿§¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ç¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥Ê¥í¥°¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Î°ÌÁêÆÃÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤È³Ú´ï¤¬Á°·¹¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸´¶¤òÉ½¸½¡£
¡ÖIEC 60318-4µ¬³Ê¡×¤ÎÊÄºÉ·¿¥¤¥äー¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯É¸½à¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¥«ー¥Ö¤ò½å¼é¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤ÎÉ÷±¤¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°µ¡´ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤ò²óÈò¤·¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÉ½¸½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÃæ²»°è¡¢½À¤é¤«¤Ê¹â²»°è¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÄã²»°è¤òÈ÷¤¨¡¢¶Ë¤á¤Æ²»³ÚÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¼þÇÈ¿ô±þÅúÆÃÀ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ãþÂÎ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¸¦Ëá¤È¥á¥Ã¥¤ÎÃå¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹©Äø¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ä¥á¥Ã¥¹â½ãÅÙOFC¤Î2Pin-4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³°Â¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥½¥Õ¥È¥ì¥¶ー¡¢ÆâÂ¦¤Ë¶ËºÙÁ¡°Ý¥¯¥í¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿Âç·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¡¢¥¤¥äー¥Ôー¥¹(S¡¢M¡¢L³Æ¥µ¥¤¥º2¥¿¥¤¥×)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ï20Hz～20kHz¡¢¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï38¦¸¡¢´¶ÅÙ¤Ï110dB¡£¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤ÏÌó1.2m¤Ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯´ÖÍ¸ú¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£