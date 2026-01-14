Ç¯¼ý250Ëü±ß¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£»ÔÌò½ê¤Ç¡Ö»äÎ©¤Ç¤â¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¤Û¤ÜÌµ½þ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö»ÜÀßÈñ¡¦½ô²ñÈñ¤Ç·î1Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÈµºÜ¤¢¤ê¡ªÂÐ¾Ý³°¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍÄ»ù¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÈÏ°Ï¤È¤Ï
ÍÄ»ù¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Ëþ3ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÍøÍÑÎÁ¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆÌµ½þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦ÍøÍÑÎÁ¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼ø¶ÈÎÁ¤äÊÝ°é¤ÎÂÐ²Á¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¾ì¹ç¤Ï·î³Û2Ëü5700±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ë¤«¤«¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤¬ÏÅ¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ±àÁ÷·ÞÈñ¤äµë¿©Èñ¡¢¹Ô»öÈñ¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤Ï³Æ±à¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¡¢½¾Íè¤É¤ª¤êÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌò½ê¤Ç¡Ö»äÎ©¤Ç¤â¤Û¤ÜÌµ½þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ø¶ÈÎÁ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍøÍÑÎÁ¤¬¾å¸Â³Û¤Þ¤ÇÌµ½þ²½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÈñÉéÃ´Ê¬¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤êÊÌÅÓÉéÃ´¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¾å¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ
»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑÎÁ°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µë¿©Èñ¡Ê¼ç¤ËÉû¿©Èñ¡Ë¤ä¶µºàÈñ¡¢»ÜÀß°Ý»ýÈñ¡ÊÎäÃÈË¼¡¢±à¼Ë´ÉÍýÈñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï·î¤´¤È¤ËÄê³Û¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÅÙËö¤Ê¤É¤ËÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µë¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±à¤Ç¤Ï¡¢µë¿©Èñ¤È¤·¤ÆËè·î3000～6000±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©ºî¤ä³Ø½¬ÍÑ¤Î¶µºàÈñ¤ä±óÂ¡¦±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¹Ô»öÈ÷ÉÊÈñ¤âÊÌÅÓÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÃÈË¼¤ä±à¼Ë´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀßÈñ¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î±¿±ÄÈñ¤ä¤ªÇñ¤Þ¤êÊÝ°é¡¦±óÂ¡¦±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¤Î¹Ô»öÈñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢·î³Û¤Ç1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ÜÀßÈñ¡¦½ô²ñÈñ¡×¤¬¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¡¦3Ç¯´Ö¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Î²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á
·î¡¹¤ÎÉéÃ´¤¬1Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç¸«¤ë¤È12Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦3Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢36Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý250Ëü±ßÄøÅÙ¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ÏÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°éÆâÍÆ¤ä¹Ô»ö¡¦ÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯ÅÙ¤´¤È¤Ë±óÂ¤äÈ¯É½²ñ¡¢Â´±à´ØÏ¢¤Î¹Ô»ö¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¯´ÖÈñÍÑ¤¬ÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢Ç¯´ÖÍ½»»¤äºß±à´ü´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÁíÉéÃ´³Û¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨
Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Ï¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Ç²¿¤¬¥«¥Ðー¤µ¤ì¡¢²¿¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æþ±àÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ëè·î¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»Ù½Ð¤ä¹Ô»ö´ØÏ¢¤ÎÀÑÎ©¶â¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤äÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Ëµë¿©ÈñÊä½õ¡¢Éû¿©ÈñÌÈ½ü¡¢½¢±àÎÁ·Ú¸º¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤ÎÊä½õ¤ä·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ²½¸å¤ÎÉ¬Í×ÈñÍÑ¤òÍý²ò¤·¡¢²È·×¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÄÌ±àÀè¤òÁª¤Ü¤¦
¡ÖÌµ½þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æþ±à¸å¤Ë¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»äÎ©ÍÄÃÕ±à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Æþ±àÀâÌÀ²ñ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤ë·î³Û¼ÂÈñ¤äÇ¯´ÖÁí³Û¡¢¹Ô»öÀÑÎ©¶â¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²È·×¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²È·×¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÍÄÃÕ±àÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÌµ½þ²½³µÍ×
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー