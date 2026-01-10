1.きれいになったかチェックしている

トイレが汚れているときや、排泄をした後に飼い主さんに教えに来る猫がいます。トイレを掃除してほしいと言わんばかりに、鳴いて催促するのです。それだけ、猫にとってトイレは気になるものなのでしょう。

猫はとてもきれい好き。トイレも清潔でなければいけません。飼い主さんが掃除をしている間も、そばで監視するように見ています。ちゃんときれいにしてくれたか、においや汚れは残っていないか、猫なりにチェックしているのかも知れませんね。そんな風に見られたら、掃除する側としてはちょっとプレッシャーですが…。

2.縄張りが荒らされないか心配

神経質な性格の猫に多いのですが、自分の縄張りを荒らされていると思って心配していることがあります。飼い主さんがトイレを掃除しているのを、ハラハラしながら見ているのかも知れません。

縄張りを荒らしているのではなく、きれいにしているのだということが少しずつわかってくれば安心してくれるでしょう。

3.何をしているのか気になる

飼い主さんが掃除をしている様子に、猫が興味津々で寄って来ることもあります。スコップで砂を取り除いたり、ゴミを入れるビニール袋のカサカサという音が気になって仕方がないのかも知れませんね。活発で好奇心旺盛な若い猫や子猫に多い行動です。

遊んでいるつもりで、掃除の邪魔をしてくることもあるでしょう。猫にちょっかいを出されて作業が進まないときは、おもちゃなどで気を引いてみてくださいね。

4.トイレを使いたい

ただ単に、排泄がしたくて、飼い主さんのトイレ掃除が終わるのを待っているということも考えられます。

また、トイレを掃除した後に、早く自分のにおいをつけたいと思っていることもあるでしょう。猫にとって、トイレは単なる排泄の場所ではなく、自分のにおいをつけた大事なテリトリーなのです。

まとめ

きれい好きな猫にとって、トイレが汚れているのは重大な問題です。トイレが汚れているだけで、排泄を嫌がったり、我慢してしまうことがあります。我慢することで体調を崩してしまったり、粗相をしてしまうこともあるため、トイレはいつもきれいな状態にしておいて下さいね。

できれば排泄物はその都度取り除き、定期的にトイレを丸洗いしたり砂も全量取り替えましょう。トイレの掃除はなかなか大変なこともありますが、そばでチェックしている猫には、ちゃんとお世話をしてくれる飼い主さんの愛情が伝わっていますよ。