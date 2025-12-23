¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î²¹Àô´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡×¤Ø¡¡ÊÌÉÜ»Ô¡¦Í³ÉÛ»Ô¤¬ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡¡³¤³°ÉÙÍµÁØ¤ò¾È½à¤ËÏ¢·È¶¨Äê¡¡¶å½£Á´°è¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²ÌÁÀ¤¦
Á´¹ñÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÊÌÉÜ»Ô¤ÈÍ³ÉÛ»Ô¤¬¡¢À¤³¦°ì¤Î²¹Àô´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÄ¹Ìî¶³¹É»ÔÄ¹¤È¡¢Í³ÉÛ»Ô¤ÎÁêÇÏÂº½Å»ÔÄ¹¤Ï23Æü¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÍ¿ô¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤ëÎ¾»Ô¤¬¼ê¤ò·ë¤ÖÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£PR³èÆ°¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢Î¾»Ô¤ò½ä¤ë¼þÍ··¿¤äÄ¹´üÂÚºß·¿¤Î´Ñ¸÷¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶å½£Á´°è¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÌÉÜ»Ô¡¦Ä¹Ìî¶³¹É»ÔÄ¹¡Ë¡Ö²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤¿Î¾»Ô¤¬º£¹ç¤ï¤µ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀïÎ¬¤¬ÉÁ¤±¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¡ÊÍ³ÉÛ»Ô¡¦ÁêÇÏÂº½Å»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÎ¾»Ô¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤â´Þ¤á¤ÆÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
23Æü¤ÏÎ¾»Ô¤Î´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ´Ø·¸¼Ô¤¬´Ñ¸÷Í¶Ã×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£