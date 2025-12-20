＜義母、手土産に文句アリ！＞何を選んでもNGなら…「任せた！」夫の出番です【第2話まんが】
私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。1シーズンに一度の義実家への帰省は、義母からのお土産への小言が恒例となっていました。お菓子を持っていけば「カロリーが高い」、お茶の葉なら「どこにでも売っている」と文句を言われるのです。義父が優しく庇ってくれるのが唯一の救いですが、夫は私の味方をしてくれません。それどころか私のお土産選びのセンスがないと言い放ち、心底腹が立ちます。義母の肩ばかり持つ夫には呆れしかありません。
また帰省の時期がやってきました。私は準備を進めながら、手土産のことで頭を悩ませていました。義母のことを考えるたびにため息が出ます。
夫の顔を見て、私はいいことを思いつきました。お土産選びを、夫に一任することにしたのです。
また「お前のセンスがないから」と言ってくる夫にイラっとするのを抑えて、「あなたの方がお土産選びのセンスがいいと思う」とおだててみることに。
私は、心の中でにんまりと笑いました。うまくいけば、お土産選びはこれから全部夫に任せられます。うまくいかなければ……今までの私の気持ちがわかるでしょう。どっちに転んでも私にメリットがあります。
数日後、夫が自信満々に用意したのはデパートのお菓子でした。
