【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月22日〜12月28日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『もがいていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
「考えるより動こう」と思えることが多いです。良い意味で無理にでも前向きに過ごしていきます。自分の欲も認めていくでしょう。仕事や公の場では、他の人に取られたくない位置や内容のものがあるようです。何故かそれを素直に守ろうとしている方が、周囲からの印象がアップするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
少しずつですが、視界がクリアになっていくでしょう。自分がどう思われているかを気にし過ぎるより、自分がどうしたいかを重視して行動をとっていきます。シングルの方は、自分に自信がない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりあなたのことを信用できています。
｜時期｜
12月24日 自信が足りない ／ 12月25日 自分を頑張らせる
｜ラッキーアイテム｜
和菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞