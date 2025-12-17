この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【有料級】12月以降のディズニーシー大混雑日で使える新エリア中心の回り方」と題した動画を公開。12月以降の大混雑が予想される東京ディズニーシーで、新エリア「ファンタジースプリングス」を中心に一日を最大限に楽しむための具体的なモデルコースを紹介した。

二コート氏は冒頭で、12月以降のディズニーは「大混雑確定で簡単に失敗してしまう時期」だと指摘。実際に、ディズニーで失敗したと感じた経験を持つ人は、この混雑時期に訪れている割合が非常に高いという。何もできずにただ疲れるだけの1日にならないよう、事前の情報収集と計画が不可欠だと説明した。

氏が提案するモデルコースの鍵は、朝の動き出しにある。まず、朝7時頃にパークに到着し、開園待ちをすることが重要だと語る。入園後はすぐに各種パスの取得を開始。動画では、最初に「アナとエルサのフローズンジャーニー」のDPA（ディズニー・プレミアアクセス）を13時頃の時間帯で確保し、次に「ラプンツェルのランタンフェスティバル」のDPAを14時頃で取得するプランを提示。さらに、プライオリティパスで「ニモ＆フレンズ・シーライダー」、モバイルオーダーで新エリアのレストラン「スナグリーダックリング」の12時頃の枠を確保するよう推奨した。

パス取得後は、新エリアとは逆方向の「センター・オブ・ジ・アース」へ向かうことで、朝イチの短い待ち時間で人気アトラクションを体験。その後はポートディスカバリーやアラビアンコーストの比較的空いているアトラクションを楽しみ、予約した時間にランチをとる流れだ。午後からは、取得したDPAを使って新エリアの「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ラプンツェルのランタンフェスティバル」などを満喫する。

二コート氏は、混雑日だからといって無理にアトラクションを詰め込むのではなく、「優雅に過ごすべき」ともアドバイス。食事や休憩も計画に組み込むことが、結果的に満足度の高い一日につながると指摘した。紹介されたモデルコースは、大混雑が予想される日でも効率的にパークを満喫するための具体的な指針となるだろう。これからパークを訪れる予定のある人は、この動画を参考に計画を立ててみてはいかがだろうか。

