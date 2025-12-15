¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCIDER GEM¡×¤ÎÌîÂ¼¤ë¤Ê¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼¤ë¤Ê
¤Þ¤µ¤Ë¶Ã°Û¤Î18ºÐ¡ª¡¡12·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤52¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖCIDER GEM¡×¤ÎÌîÂ¼¤ë¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ëÂÎ·Á¤Ê¤¬¤éG¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤À¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¤Ò¤½¤«¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¥í¥±¥Ã¥ÈµðÆý¡Û
¡½¡½Àè·î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCIDER GEM¡×¤ÎÌîÂ¼¤ë¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£·ÇºÜ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î½µ¥×¥ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÌîÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤µ¤Ë¼å¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î»£±Æ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À²Å·¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´Á³ÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Æ......¡£¥Û¥ó¥È¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡¡¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¼Â¤Ï»ä¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤Î¥Þ¥Í¤Ã¤³¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç½÷»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È¤Î¤È¤¤âÍ§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌîÂ¼¡¡¤â¤È¤â¤È²¿¤«¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤Î·º»öÌò¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Û¥¹¥È¤ä¥¥ã¥Ð¾î¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤è¤¯¤¤¤ë¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î½÷¤Î¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤«¤éÌ´¤Ï·ÝÇ½¿Í¡©
ÌîÂ¼¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÂÎÁàÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¥«¥é¥À¤¬Æð¤é¤«¤¯¤Æ¡£Á°¶þ¤È¤«¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤è¤¯¥è¥¬¤Ç¸«¤ëÎ¾Â¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÂÎÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ï¤º¤Ã¤ÈAÈ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶ÉÂÎÁà¤Ï½¬¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¡¢ÈþÍÆ·Ï¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Äü¤á¤¤ì¤º¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ì¡×¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æº£Ç¯6·î¤ËCIDER GEM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤º¤Ã¤È½÷»Ò¹»°é¤Á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡¡»ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤È¤¤Ë³¤³°¤Ç¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÅ·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¹¥ì¥ó¥À¡¼ÂÎ·Á¤Ê¤¬¤éG¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡¡¡Ö11»úÊ¢¶Ú¡×¡Ê½Ä¤Ë³ä¤ì¤ëÊ¢¶Ú¡Ë¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÊ¢¶Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶»¶Ú¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤Î¶»¡¢¥É¥ó¤ÈÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤¿à¥í¥±¥Ã¥ÈµðÆýá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤âÅ·¿¦¡ª¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
ÌîÂ¼¡¡¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ç¡£º£¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´é¤Î³ÑÅÙ¡¢¼Ð¤á¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÂ¼¡¡Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¶äÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢À²¤ì¤¿¤é¤±¤Ã¤³¤¦¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÌîÂ¼¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡......¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÌÚÉôÌÀÈþ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¡üÌîÂ¼¤ë¤Ê¡¡
2007Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹161cm¡¡B89 W59 H92¡¡
·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¥Ñ¥º¥ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¡¼¥È¡¢DIY¡¡
ÆÃµ»¡áÂ¦Å¾¡¢¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢ÂÎ¤¬Æð¤é¤«¤¤¡¡
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCIDER GEM¡×¡Ê¥µ¥¤¥À¡¼¥¸¥§¥à¡Ë¤ÎÇò¿§Ã´Åö¡£º£Ç¯11·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@cigem_luna¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nomura.luna¡Û¡¡
ÌîÂ¼¤ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ