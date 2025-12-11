【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics「ワリオワールド」】 12月11日 追加

任天堂は、Nintendo Switch 2専用サービスの「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」において「ワリオワールド」を本日12月11日に追加した。

「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」はオンラインサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」へ加入することで遊べるコンテンツ。今回はニンテンドー ゲームキューブ用のパワフルアクションゲームとして2004年に発売された「ワリオワールド」が追加されることとなった。

強い呪いを持つ「黒い宝石」から宝物とワリオ城をとりもどすことを目的とする、不思議な世界でのワリオの大冒険を楽しめる。

□【12月11日追加】「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」に『ワリオワールド』を追加。のページ

【ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年12月11日]】

「ジャイアントスイング」や「パイルドライバー」といったパワフルな大ワザを駆使して各エリアを進んで行こう

