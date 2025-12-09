Switch2とSwitchの本体更新データ「システムバージョン21.1.0」が配信開始
【Nintendo Switch 2／Switch：システムバージョン21.1.0】 12月9日 配信開始
任天堂は12月9日、Nintendo Switch 2およびNintendo Switchの本体更新データ「システムバージョン21.1.0」の配信を開始した。
今回Switch2およびSwitch向けに配信された更新データは、いくつかの問題の修正と動作の安定性を図る内容になっている。新たな機能の追加などは行なわれていない。
なお、本体の更新はインターネットに接続されている際に自動的にダウンロードされ、その後に本体を更新する方法に加え、HOMEメニューの「設定」より手動での更新も可能になっている。
