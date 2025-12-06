【セザンヌ】メリハリ立体顔が叶う人気のシェーディングパレットとコンシーラーに新色が登場したよ〜
セザンヌ化粧品は、2025年12月上旬から「ブレンドカラーシェーディング」と「ブライトカラーシーラー」の新色を販売しています。
メリハリ感がつくれる人気の2商品
好みの陰影カラーを作れるシェーディング「ブレンドカラーシェーディング」と「ブライトカラーシーラー」から、それぞれ新色が登場。「ブライトカラーシーラー」のホワイトカラーは、数量限定からの定番化となっています。
・ブレンドカラーシェーディング 03 メリハリトーン
「ブレンドカラーシェーディング」は、塗っていることがわからないほど自然に仕上がる、全顔対応のシェーディングパレットです。
今回登場する新色は、濃淡の異なる2色のシェーディングとマットハイライトがセットになりました。
光と影の効果で"小顔見せ"を叶え、メリハリ立体感を演出してくれます。
単色はもちろん、好きな色を混ぜて使うこともできます。
ハイライトは、目の下・ほうれい線・口元など高さを出したい部分に。
シェーディングは、輪郭や鼻筋の横、フェイスラインなど影を入れたい部分に塗布するのがおすすめです。
フェイスラインはもちろん鼻筋にもフィットする斜めカットブラシが採用されています。
価格は781円。
無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー処方です。
・ブライトカラーシーラー 00 メリハリホワイト
「ブライトカラーシーラー」は、色の効果でくすみをカバーするカラータイプの美容液コンシーラーです。
ヒアルロン酸Na・セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP・セラミドNG・セラミドAG・スクワラン・オリーブ果実油・ホホバ種子油・マカデミア種子油・カニナバラ果実油・アロエベラ葉エキス・グリチルリチン酸ジカリウム・ユズ果実エキスといった14種の美容保湿成分が配合され、乾燥しにくいので、いろいろなパーツに使えます。
今春に定番化される新色は、顔の凹凸影をカバーしてお肌をパッと明るくし、メリハリのある立体肌に仕上げてくれる「ホワイトカラー」。肌色に溶け込む透明感のあるホワイトで、白浮きすることなくお肌になじむのが特徴です。
影や色ムラの気になる部分に塗ると、パッと明るい印象に。また、Tゾーンなどの仕込みハイライトとして使用すると、もとから立体感があるような肌に仕上がります。
するっと肌あたりの良い塗り心地のチップもポイント。広範囲には面で、細かい部分には点で使えるよう、先端に向かってシャープな形になっています。
価格は748円。
無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー処方で、SPF31 PA+++、UV耐水性は★★です。
商品の詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
