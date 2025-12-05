BLACKPINK¥ê¥µ¤¬Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö»ÐÄï¥±¥ß¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ëÀ¤³¦Àþ¡×¤ÈÏÃÂê
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①BLACKPINK¥ê¥µ¡ß¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê11ËçÌÜ¡Ë②¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ß¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ê7ËçÌÜ¡ËÂ¼¾åÎ´¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È Â¾¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËJ-HOPE¡¢¥ê¥µ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤é¤¬½¸·ë¡ª
¥ê¥µ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢12·î3Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¥½¥¦¥ë¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏBTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤ä¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥è¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤À¤¿¤ë¥¹¥¿ー¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¥ê¥µ¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¶ÊÀþ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Þ¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥Ù¥ó¥Àー¥«¥éー¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡Ê1¡¢2¡¢4¡¢6¡¢7¡¢9¡¢10ËçÌÜ¡Ë¡£ÃãÈ±¤ò¥«ー¥êー¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢8ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢11ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥ê¥µ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢9·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥çー²ñ¾ì¤Ç¥³¥½¥³¥½ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«»£¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥ê¥µ¤¬Instagram¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¥ê¥µ¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥µÍÍ¤È¥Ô¥ê¤Î»ÐÄï¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¿ーーー♡²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ëーーー!!¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥µ¤Û¤ó¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤§～¡×¡Ö¤³¤Î»ÐÄï¥±¥ß¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ñー¥Þ¤â¤Î¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ô¥ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¡Ö²¦»ÒÍÍ¡×¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ó¡¦¥æ¤µ¤ó¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¡¦¥æ¤µ¤ó¤È¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¥¹¥´¤¹¤®¤ëÀ¤³¦Àþ¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡¢Â¼¾åÎ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÇÂ·¤¨¤¿¡ÈÇò²¦»Ò¡É¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤äÂ¼¾åÎ´¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Ôー¥¹¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤ä¸ÕÄ³Íö¤¬Èþ¤·¤¯ºé¤¤¤¿Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢·×10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£