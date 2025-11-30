ギャル雑誌「ｅｇｇ」を運営する株式会社ＨＪはこのほど、毎年恒例の「ｅｇｇ流行語大賞２０２５」トップ１０を発表した。

姉妹誌「ｎｕｔｓ」、次世代小学生ギャルメディア「ＫＯＧＹＡＲＵ」の専属モデルおよび読者モデルを対象にアンケートを実施。小学生から２０代までの幅広い層のギャルコミュニティーでリアルに使われている言葉を、ｅｇｇ編集部独自の観点でランキング化した。結果は以下の通り。解説は「ｅｇｇ」によるものを一部改変。

★第１０位：【ゆるされへん】

“絶対に許せない”という意味で使われる強めワード。関西っぽい語感と、ちょい可愛い言い回しのギャップがウケて１０代を中心に浸透。動物のギャルＪＫキャラ「うさぽよ」に登場する「ねこぴ」が、不条理なことが起きた時に言う決めセリフとしてバズり、そこからＳＮＳでミーム化して流行した。

★第９位：【ポイポイナイス〜！】

配信でポイントを投げてくれたリスナーに向けて使う感謝ワード。「ナイス！」よりも可愛く愛嬌があり、場の空気が一気に明るくなるのが特徴。ライブ配信では反応の速さとテンションの高さが重要なため、このワードは“感謝＋盛り上げ＋キャラ出し”を一言でかなえる万能リアクションとして定着。

★第８位：【ほまに】

「ほんｍｏｎｅｙ（ホンマニー）」の略で、“本当に〇〇”、“マジで〇〇”という意味。元々はＹｏｕＴｕｂｅｒのＫＥＭＩＯが使っていたワードで、それをギャルたちがさらに短く・かわいく・語感よくアレンジした形で普及。語感が強く、文字に入れるだけで一気に“ギャル感”と“ノリ”が出るため、Ｘやインスタストーリーなどの文字コミュニケーションで大流行。例：「ほまにかわいい」「ほまに無理なんやけど」「ほまに助かった」

★第７位：【レート高い】

シール交換文化の復活から一気に広まったワード。「これ出すのレート高いわ〜」のように、“価値が高い／手放しにくい／人気がある”というニュアンスで使用。最近では推し活文化ともつながり、「この子のレート高い！」「この写真だけレート高すぎ！」など、推しの“人気度・レア度・ビジュの良さ”を表すフレーズとしても活躍。背景には、小学生だけでなくＪＣ・ＪＫの間でもシール帳文化が再ブームということも。

★第６位：【開示だな】

元ネタはＹｏｕＴｕｂｅ配信者の発言から広まったネットスラング。「それ開示だなｗ」のように、ちょっとズルした時・嘘ついた時・調子乗った時に刺す“ネタ注意ワード”として使用。本来は“情報開示請求”というガチの法律用語だが、その堅さをあえてふざけて使うギャップがギャル界隈に刺さり流行。ＨＩＫＡＫＩＮが動画内でしょっちゅう使っていたことも追い風に。

★第５位：【わるいこっちゃ】

女性ヒップホップミュージシャンＩＦＥ（イフェ）の楽曲「ワルイコ」の歌詞から引用。ｎｕｔｓモデル・今井アンジェリカが個人的にめちゃ連発していることから一気に注目が集まったワード。「お前わるいこっちゃ」のように、軽いツッコミ＋可愛いノリを同時に出せるのが魅力。まだアンジェリカ以外の使用率はそこまで高くないものの、昨年１位の“ガーチャー”を生み出した本人の言葉ということで注目度が高まった。

★第４位：【両手に男です】

恋愛リアリティ番組「今日好き」（「今日、好きになりました。」＝ＡＢＥＭＡ）で“おひな様”が使用したワード。“両手に花”のギャル版アップデートで、モテ感／ちょい自虐／ノリ強めのテンションを一発で出せる万能フレーズ。「両手に〇〇」という派生が作りやすく、両手に推し／両手にスイーツ／両手に友達…など応用が無限。ＳＮＳでも“状況報告ミーム”としてめちゃ使われ、１０代女子で大流行。

★第３位：【さつおわ】

“撮影終わり”を意味する略語。もともとは現場スタッフやモデル同士で使われていた内部用語だったが、「今日さつおわ〜」「さつおわからプリ行く」など、モデルたちがＳＮＳのキャプションで使い始めたことをきっかけに一般化。特にｅｇｇモデル・ＫＯＧＹＡＲＵモデル界隈では日常語レベル。リアルな“モデルの生活感”がそのまま伝わる言葉として、中高生が「真似して使ってみたい！」と憧れるワードに。

★第２位：【しぬ／爆死】

“面白すぎてしぬ！”というギャル特有の誇張リアクション。「〇〇過ぎて、しぬぅ！！」の言い回しがＴｉｋＴｏｋでミーム化し、動画字幕との相性の良さから２０２５年に再ブレイク。「それしぬｗｗｗ」「爆死したｗｗ」など、小ネタから大爆笑まで全部いける“汎用性の高さ”が人気の理由。テンション高めのギャルリアクションを象徴するワードとして第２位に。

★第１位：【おいらが行くしかねえな】

お笑いコンビ・マユリカの中谷さんによる“一人ミュージカル”ネタが元。独特の言い回しと「駆けろ！」の歌がＴｉｋＴｏｋでバズり、そこからギャル界隈へ一気に定着。「もう自分が行くしかない！」「私が動くしかねえな！」といった前向きでちょい可愛い決意表明ワードとして大人気。特にｅｇｇモデルのあいさ・じゅなの使用で広がり、“強さ×ノリ×前向き”のギャルマインドにハマって堂々の第１位に。

★ランキング外：【江戸走り】

惜しくもランキングには入らなかったが、最近流行り始めＫＯＧＹＡＲＵが江戸走りに絶賛ハマり中…。