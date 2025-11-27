今回は、旦那を狙う女子社員が、とんでもない女だったエピソードを紹介します。

連絡なしで大幅に遅刻してきた上に…

「夫が断っているにもかかわらず、何度も夫に弁当のおかずのおすそわけをしてくる女子社員がいるんです。この前は、その女子社員になかば無理やり脂っこいものを食べさせられて夫は体調を崩し、本当に許せないと思いました。

そんなある日、小5の娘に『その女の人に会って直接対決しようよ』と提案されました。ちょっと悩みましたが、私もその女子社員がどんな人なのか気になったし、女子社員に反撃してやりたい気持ちがあったので、夫に連絡先を聞いてもらい、娘と一緒に会う約束をしました。

しかしその女子社員は待ち合わせ場所に連絡もなく30分遅刻してきた上、『なんだただのオバさんじゃん……』と小声で言っているのが聞こえ、ものすごく失礼だなと思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ この女子社員は、この女性のことを完全になめ切っていますよね。旦那さんのこともあるし、許せませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。