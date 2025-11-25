【ドイツ】現地で楽しむ「スターバックス」写真映えと限定商品は？ 【現地レポ】
日本をはじめ、世界中にある「スターバックス」は、ドイツにも店舗がいくらかある。ただ、店舗数はそれほど多くはないものの、都市部や空港、主要駅にはほぼあり、利用客もけっこう多い。
例えば、ミュンヘン中央駅の構内にあるスターバックス（上）は、他の店舗と同じ造り。スターバックスらしい特徴は看板と内装ぐらいである。
外国人旅行客も多い駅のため、グローバルに使いやすいカフェチェーンという立ち位置だ。
一方、これもミュンヘンの街中だが、ドイツらしい歴史を感じる建物にあるだけで、写真映えはする。ただ、お世辞にもきれいとは言い難いし、店の前に大きなゴミ箱が置いてある。
また、日本と違い、飲み食いを終えたのを自分で片づける習慣がない。そのため、空いたテーブルの上や床にもゴミが散らかったままで、しかも掃除のスピードは日本よりはるかに遅く、清潔感ゼロで残念な感じがする。
それでもやはり、日本とはまったく異なる雰囲気の外観や店内は、一見の価値があることも。
例えば、ドイツ第2の都市ハンブルクにある店舗はほぼ全面が白壁で、店内も歴史が感じられて、かなりよい雰囲気だった。
また、ドイツのスターバックス限定のグッズは「ベルリン」「フランクフルト」など地名入りのマグカップやタンブラーなどが主流。その他はほぼないと思ったほうがいい。
通常のタンブラーなどもあるが、アジアのような時期ごとに新作が次々と登場せず、コーヒー豆も定番と、日本でも販売されている季節限定のみ。ドリンクのメニューも一般的なものが多く、フラペチーノは種類が少ない一方、「リフレッシャーズ」というジュースのような軽く飲めるドリンクがラインナップされている。
スターバックスのマスコット「ベアリスタ」のドイツ版はある。ただ、1個約25ユーロ（約4500円）もする。円安ユーロ高とはいえ、かなり割高。
ドイツのスターバックスは2025年、ドイツ進出30周年を迎えた。その記念のフラペチーノが販売されていた。
プラスチックのカップは持ち帰りしてリユースでき、合わせて7.5ユーロ（約1300円）と、日本人から見るとなかなかの値段。中身はクリームフラペチーノに、カラースプレーが載っていただけだった。
https://www.starbucks.de/
(Written by AS)
