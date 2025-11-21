¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÀ»ÏÂ³Ø±à¤¬µÜ¾ëÂåÉ½¤Ë·èÄê¡¡°ìÉôÉô°÷¤Î°û¼ò¡õµÊ±ì¤â¡Ö¸·Àµ¤«¤ÄÅ¬Àµ¤Ë»ØÆ³¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´À°Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤¬À»ÏÂ³Ø±à¹â¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸©Âç²ñÍ¥¾¡¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£½àÍ¥¾¡¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¹â¤ØËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¼°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»Ý¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¹â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀéÍÕ¹ä¹»Ä¹¤ÎÌ¾Á°¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£°ìÉôÉô°÷¤Î°û¼ò¡¢µÊ±ì¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹»Æâ¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸·Àµ¤«¤ÄÅ¬Àµ¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¹»¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Â³¤ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÏÎ¸¤ÎËö¡¢º£²ó¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜ¾ë¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÉô°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²óÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤Ù¤¤È¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤è¤êÄºÂ×¤·¤¿¤´¿´ÇÛ¤Î¤ªÀ¼¤äÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¡¢ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¡¢¶µ¿¦°÷°ìÆ±¡¢½Å¤¤¶µ·±¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ëËÜ¹»ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤Ë¡¢²¿Â´¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´´²ÍÆ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê»¤»¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤äÈðëîÃæ½ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ï¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤Æ¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£