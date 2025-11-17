東京ディズニーランド＆シー、2026年度スケジュール公開 「トイ・ストーリー5」SPイベントや“パルパル”など
【写真】TDS「スパークリング・ジュビリー」一部プログラム公開
◆「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
2001年の開園以来、世界で唯一の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして進化を続けてきた東京ディズニーシーは、2026年に25周年を迎える。これを記念し、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を約1年間にわたり開催する。
◆食で世界を巡る「フード&ワイン・フェスティバル」：2026年4月15日（水）〜6月30日（火）
25周年イベント期間中の一部となる2026年4月15日（水）から6月30日（火）には、スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」が開催される。テーマは“食で世界を巡る”で、異国情緒あふれるパークの各エリアならではの料理や、ワインをはじめとした多彩なアルコール飲料、ソフトドリンクが提供される。
◆ヴァネロペのスウィーツの世界が再び！「ディズニー・パルパルーザ」第6弾：2026年4月9日（木）〜6月30日（火）
東京ディズニーランドでは、人気スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が開催される。ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しめる。イベントに先立ち、3月9日（月）からはデコレーションや一部スペシャルグッズ、スペシャルメニューの販売が開始される予定だ。
◆映画最新作と連動「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」：2026年7月2日（木）〜9月14日（月）
2026年夏に日本公開が予定されているディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』を記念し、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークでスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」が2026年7月2日（木）から9月14日（月）まで開催される。
両パークでデコレーションやスペシャルグッズを展開するほか、東京ディズニーランドではキャラクターをみつけて楽しむスタンプラリーやスペシャルメニューの販売が予定されている。
◆真夏のびしょ濡れ体験「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」：2026年7月2日（木）〜9月14日（月）
猛暑となる真夏、2026年7月2日（木）から9月14日（月）の期間には、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催される。それぞれのパークでびしょ濡れプログラムが実施され、ゲストはとびっきりハッピーで爽快な夏を楽しむことができる。
◆秋の定番イベント「ディズニー・ハロウィーン」：2026年9月16日（水）〜10月31日（土）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催。イベント期間中は東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンをそれぞれのパークで楽しめる。
◆『リメンバー・ミー』の世界再び「ラソス・デ・ラ・ファミリア」：2026年9月16日（水）〜11月2日（月）
東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』でも描かれたメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」の意）をモチーフにしたスペシャルイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を、2025年度に引き続き開催する。
◆ホリデー体験に胸が高鳴る「ディズニー・クリスマス」：2026年11月11日（水）〜12月25日（金）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催。2つのパークで趣の異なる世界観を楽しめる。
◆新年をパークで、正月のスペシャルイベント：2027年1月1日（金）〜1月11日（月）
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、元旦より正月限定のスペシャルイベントを開催します。ディズニーの仲間たちが華やかな正月の衣装で新年のあいさつをするほか、正月ならではのスペシャルグッズやスペシャルメニューを用意し、新年に来園するゲストを迎える。（modelpress編集部）
