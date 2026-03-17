ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が17日、Xを更新。自身が手がけるロケット事業に必要なヘリウムの備蓄について言及した。米国とイスラエルによるイラン攻撃に端を発し、中東情勢が緊迫化。原油価格の高騰により、ガソリン価格も上昇している。そんな中、一般アカウントが「誰もヘリウム危機について話していないし、正直それってヤバいよ」と指摘。「ほとんどの人は風船用だけだと思ってる。でも実際はMRI装置、iPhoneチッ