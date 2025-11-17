この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「M&Aで評価されるのは“人と労務”」労務管理の不備で企業価値ゼロになる理由を社労士・たかこ先生が断言！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【必見】法律違反のまま承継すると“即倒産”します。9割の中小企業が見落とす労務リスク」で、社労士のたかこ先生が、経営者から急増する“事業承継”に関する相談について語った。「承継は引き継ぐ前の準備で9割決まります」と警鐘を鳴らし、特に労務管理の不備が会社の存続や価値に直結するという強烈な現実を明かした。



たかこ先生は「経営者の平均年齢は63歳。後継者がいない会社が6割」と深刻な現状を説明。その上で、「後継者がいなかったら、その会社が潰れるしかない」とし、事業承継の失敗要因の“第1位”は「労務管理の不備」だと断言した。



「労務ができていないと会社の価値も下がるし、誰も買いたくないという最悪の事態も」とそのリスクを挙げ、「買い手からの評価が安定して、従業員の離職率も低い、企業価値が高く売れるのは、労務がしっかり整っている会社」だと説く。



さらに動画では、承継前に必須で見直すべき「５つの労務管理のポイント」を徹底解説。1つ目に「就業規則の最新化と法改正への対応」、2つ目に「労働条件通知書や雇用契約書の整備」、3つ目に「勤怠・有給休暇管理のデータ化で見える化」、4つ目に「36協定の届出履歴をしっかり残しておくこと」、5つ目として「ハラスメント・安全衛生体制の明文化と運用」を挙げた。



「承継する時、黒字でも労務管理がずさんだと買い手がつかない。企業価値も安く見積もられ、リスクだらけで買いたい人が現れなくなる」とデータや具体例を交えて強調。「いつ爆発するかわからない爆弾を誰も買いたいとは思わない」と独自の視点で現場感覚を伝えた。



動画の終盤では「事業承継して会社をM&Aで売却する場合でも、引き継ぐ前の準備で9割が決まる」と繰り返し、「労務を整えることは会社の未来を整えること。同時に助成金申請にも不可欠な条件だから、いまから必ず準備してほしい」と呼びかけた。