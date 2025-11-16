子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか

子供に中学受験をさせる最終的な目的とは何だろう。もちろん、わが子に幸せな人生を送ってもらうことだろう。では、具体的に、中学受験をすることでその後の人生の何が有利になるのだろうか。元総合商社マンであり、数多くの企業でCFOを務めてきた教育投資ジャーナリストの戦記氏が、現代のトップエリートサラリーマンになるために必要な学歴や英語力などについて論じる。さらに、PEファンドにお勤めのトップエリートインフルエンサーにも取材した。初の著書の売れ行きも絶好調な戦記氏がレポートするーー。第10回。