Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月10日は、スマホやノートパソコン、モバイルバッテリーやポータブル電源などさまざまなデバイスを充電できる、フィリップスの「100Wソーラーパネル」がお得に登場しています。

Philips (フィリップス) 100Ｗソーラーパネル 折りたたみ式ソーラチャージャー 高変換効率 ソーラ充電 ETFE素材 IP65防水防塵 ポータブル電源用 DLP8843C 17,799円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

スマホやノートPC、ポータブル電源など幅広い機器に充電できるフィリップスの折りたたみ式ソーラーチャージャーが40％オフの大特価！

Philips（フィリップス）の「100Ｗソーラーパネル」は、USB-A／MC4／DC5521の3種類の出力方式を備え、スマホやノートPC、ポータブル電源など幅広いデバイスに対応しています。

QC3.0などの急速充電規格にも対応しており、デバイスをより速く充電可能。変換効率は21％超と携帯型ソーラーパネルとしてはかなり優秀です。

本太陽光パネルは、発電ロスの少ない単結晶パネルと高透過ETFE素材を採用しています。耐衝撃性・耐熱性に優れ、IP65防塵防水仕様なので、登山やキャンプなど屋外での使用も安心ですよ。

折りたたみ式で持ち運びやすく、設置もラクラク

折りたたみ式のデザインでコンパクト化と便利化を実現。重量は4.5kgと女性でも片手で持ち運べます。

背面には3つのスタンドが付き、ソーラーパネルの角度を調整することで太陽光を効果的に受けることが可能です。

スタンドやカラビナで地面設置・吊り下げの両方に対応しているので、キャンプや災害時など、どんな場所でも手軽に電源を確保できます。

