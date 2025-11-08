「これは大きな改悪」住信SBIネット銀行・新スマートプログラムに辛口コメント続出
ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身のYouTubeチャンネルで「住信SBIネット銀行のスマートプログラム改定はなぜ『改悪』なのか？」と題した動画を公開し、大きな反響を呼んでいる。動画冒頭で鬼丸氏は「昨日の動画のコメント欄がちょっと荒れ気味」と述べ、来年2026年5月から実施される住信SBIネット銀行のスマートプログラムの改定内容について、実際のユーザー反応を元に詳しく解説した。
鬼丸氏によれば、「改定は改善なのか改悪なのかどっちですか」と視聴者に問いかけたところ、約99%が「改悪だ」という意見だったという。改定の肝は、多くのユーザーが恩恵を受けていた「多項当て振込手数料無料」の特典が、今後は「かなりハードルが高くなり、実質的に利用しにくくなった点」だと指摘。「今まで簡単な条件で月5回～10回の振込手数料無料が手に入ったのに、改定後は条件が厳しくなり『これ改悪でしょ』という声が多数」と独自の見解を展開した。
改定後はランクの名称変更に加え、5段階制となり、それぞれのランクに付与される得点も大きく変化。特に、これまで簡単な条件で達成できていたランク2・3（現ランク名）が「50万円以上預金」「給与の受取」など、より高いハードルになったことが改悪と感じられている理由だという。「今まではスマート認証ネオを登録するだけで5回の無料振込が受けられた。これが“甘々”だったのかも」としながらも、「多くのポイカツ勢は厳しくなった条件に強い不満を抱いている」と語った。
また動画では、ランクアップに使われていた「住宅ローン」や「外貨・仕組預金」「スポーツくじ入金」「金積立」などの細かい条件が紹介され、視聴者コメントからは「住宅ローン得点消滅」や「300万円も預けたくない」など嘆きの声が多く寄せられたという。鬼丸氏は「給与受取の条件は移し替えができない人も多いし、今までより明らかに条件がハード」と言及。さらに「プラチナデビットカード保持でのランク優遇も消滅し、1,000万以上の預金が必要になるのは“完全に大きな改悪”」とも断言した。
一方で、「メインバンクとして利用し、大きな額を預金しているユーザーには“改善”と感じる部分もある」とする見方も補足。改定後の“ミライノカード”やデビットカードの還元率にも言及し、「ポイントの有効期限が限定になったのも気になるところ」と続けた。
鬼丸氏は、今後の立ち回りについて「コメントにも多かったが『SBI新生銀行へ乗換えるのが一番手っ取り早い』」とアドバイス。「金利差0.21%でも年間1,000万円で約1.7万円も損になる。振込無料回数を狙うなら、とにかく総合的に考えて乗換えも選択肢」とし、現在実施中のSBI新生銀行のキャンペーンも紹介した。
動画の最後には「皆さんの意見も是非コメント欄でシェアしてほしい」と呼びかけ、「ご視聴ありがとうございました」と締めくくっている。
