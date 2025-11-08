アイアンマンとサノス、マイプロテインからマーベル限定ボックス発売 ─ プロテインやメタルシェイカーがセットに

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」より、「Marvel」との新たな２つのコラボレーション商品「MARVEL コラボ アイアンマン 詰め合わせBOX」、「MARVEL コラボ サノス 詰め合わせBOX」が登場だ。現在、公式サイト限定・数量限定で発売されている。

アイアンマンとサノスをモチーフとした限定アイテムの詰め合わせ。t手にすれば、彼らのように逞しいトレーニングに励むことができそう。

MARVEL コラボ アイアンマン 詰め合わせBOX

天才発明家トニー・スタークが最先端のパワードスーツを身にまとい戦うアイアンマンの絵柄をあしらったをOrigin プロテイン、メタルシェーカー、限定缶の詰め合わせ。「Origin プロテイン - レッドベルベット（9食分）」は１食あたりたんぱく質30g、クレアチン5gを含有した強いカラダづくりと維持をサポートするプロテインパウダーです。フレーバーは贅沢なレッドベルベットケーキの味わいがお楽しみいただけます。

商品名 ：MARVEL コラボ アイアンマン 詰め合わせBOX

販売価格 ：8,500円(税込)

セット内容：

（1）Origin プロテイン - レッドベルベット（9食分）

（2）アイアンマン メタルシェイカー(750ml)

（3）アイアンマン 詰め替え用缶

MARVEL コラボ サノス 詰め合わせBOX

宇宙の均衡を保つため、インフィニティ・ストーンを集めて全生命の半分を消そうとするサノスの象徴的な絵柄をあしらったOrginプロテイン、メタルシェーカー、スクープの詰め合わせ。「Origin プロテイン - ブルーベリーマフィン（12食分）」は、１食あたりたんぱく質30g、クレアチン5gを含有した強いカラダづくりと維持をサポートするプロテインパウダーです。フレーバーは甘酸っぱいブルーベリーの味わいをお楽しみいただけます。

商品名 ：MARVEL コラボ サノス 詰め合わせBOX

販売価格 ：9,500円(税込)

セット内容：

（1）Origin プロテイン - ブルーベリーマフィン（12食分）

（2）サノス メタル シェイカー

（3）限定版 サノス スクープ

