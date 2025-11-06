この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「鼻の毛穴を目立なくする方法とは？」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の経験と知識をもとに鼻のプツプツ対策について語った。動画内で相談者から「最近鼻のプツプツが気になるんですけど、何かいい方法ありませんか？」と質問を受けた片岡氏は、まず毛穴のプツプツの原因について「毛穴の汚れが溜まることでプツプツになったり、毛穴が詰まる」と説明。「夜に過度な保湿をしている方や、朝にしっかり洗わない方は特に詰まりやすくなる」と注意を促した。



さらに片岡氏は、一般的によく使われがちなビリッと剥がすシートタイプのパックについて「それは角質を傷つけてしまうので逆効果」と指摘。「無理に剥がすとかえって炎症を起こし、余計毛穴が詰まりやすくなる」と警鐘を鳴らした。そのうえで、「朝にマイルドな洗浄剤で優しく洗顔する習慣をつけることが、毛穴の詰まりを取り除いてツルンときれいになる」と具体的な対策をアドバイスした。



相談者は「ありがとうございます。試してみます」と納得の様子。片岡氏は「自分に合ったスキンケアで毎日コツコツ続けてみてください」と呼びかけ、動画の締めくくりとした。