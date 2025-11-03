元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）が、元WBA世界ライトフライ級王者の具志堅用高氏（70）のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」に出演。12月27日にサウジアラビアで行われる世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）の防衛戦を展望した。

相手はWBC世界スーパーバンタム級2位のアラン・ピカソ（25＝メキシコ）。具志堅氏は「頭脳派でかなり慎重なしっかりしたボクシングをする」と、長所を挙げたが、「まあ、1発もらったら終わっちゃうかな」と井上の圧勝を確信した。

川島氏も「ボディーか、上か。いろんな想像ができるが、全部ピカソが負ける」と苦笑いだ。

それでもあえてピカソ陣営に立って戦略を立てるとすれば？

川島氏は井上より9センチ高い1メートル73あるピカソの身長に注目。「上背を生かすボクシングをさせたいが、それでも12ラウンドはやり切れないと思います。判定狙って動き回っても途中で終わる。倒しに行ったらカウンターか何かもらって1発で終わる」と挑戦者には絶望的な未来しか見ていないようだ。